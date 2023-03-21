Окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута, але зустрічають потужну відсіч ЗСУ - Сирський

Артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає ударів по позиціях росіян, а десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога і не дають йому просунутися.

Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, армія.Inform

Російські окупаційні війська намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута. Однак захисники України тримають оборону і стримують ворожі штурми. Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії. Українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

"Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав Сирський в Telegram.

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Він додав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян. У той же час десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога і не дають йому просунутися вперед.

Сирський додав, що подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може ухвалити рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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