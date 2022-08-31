Співпрацювали з Сурковим і Медведчуком: в Україні готували переворот

Війна в Україні / pixabay

Перед судом постануть організатори силового перевороту, координовані російськими спецслужбами.

"Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох суспільно-політичних діячів, яких контррозвідка викрила на початку повномасштабного вторгнення РФ в 2022 році", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО "Український вибір". Серед іншого, у 2019 році вони мали зв'язок з приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

"Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення "національних зборів", які повинні були зібратися в Києві і оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду", - кажуть в СБУ.

У момент вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування.

Вони звинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади (ч.1 ст. 109 ККУ).

Слідчі дії тривають.

Затримання Медведчука

Нагадаємо, раніше заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід і закупити вугілля в "ЛДНР". Він детально розповів про причетність до цього п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Медведчука, Порошенко, будучи на посаді президента, звернувся до нього з проханням зв'язатися з Путіним і прийняв необхідні рішення у всіх українських інстанціях.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. У його справі йдеться про участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте наприкінці лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. Воно затримавши 12 квітня, коли він, ймовірно, намагався покинути територію України.

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