Справу Медведчука направили до суду: у чому звинувачують кума Путіна

Віктор Медведчук

Державне бюро розслідувань передало до суду справу народного депутата України Віктора Медведчука, який звинувачується у державній зраді.

Як йдеться в повідомленні ДБР в Facebook, слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії "опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.111 (державна зрада) та ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

"Віктор Медведчук звинувачується в тому, що спільно з народним депутатом України від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (знаходиться в розшуку), посадовими особами Російської Федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованій території АР Крим, які, згідно Конституції, є власністю українського народу", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, народний депутат України надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. "Він здійснював збір інформації про місця дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, сприяв залученню громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначають, що обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

читайте такожЯк Медведчук живцем ховає кар'єру Порошенка

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

Читайте ще: