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Близького до Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді

10 червня 2022, 12:10

Погребинський проводив підривну діяльність проти України та завдавав шкоди в інформаційній сфері.

Погребинського підозрюють у держзраді / Главред

Політтехнологу Михайлу Погребинському, який є наближеним до кума Путіна Віктора Медведчука, заочно повідомили про підозру у держзраді. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та СБУ.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва політтехнологу та активному політичному коментатору заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не назвали ім'я підозрюваного, однак, відповідно до даних Української правди, мова йде саме про Погребинського.

Погребинського підозрюють у держзраді / Київська міська прокуратура

Правоохоронці переконані, що своїми висловлюванням в інтерв'ю та телеефірах Погребинський проводив підривну діяльність проти України та завдавав шкоди в інформаційній сфері.

СБУ провела обшуки у Погребинського та виявила аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

"Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.

  • Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського
    Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського СБУ
  • Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського
    Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського СБУ
  • Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського
    Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського СБУ
  • Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського
    Вилучені матеріали за результатом обшуків у Погребинського СБУ

Погребинський просував вигідні РФ ідеологічні установки.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка та заявив, що саме в його інтересах були проведенні всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко у справах привласнення нафтопроводу та закупівлі вугілля у "ЛДНР".

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