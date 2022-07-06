Поліція забрала у Медведчука літак з вертольотом і віддала ЗСУ / Нацполіція

Вертоліт і літак, що належить сімейству скандального політика Віктора Медведчука (за сумісництвом ‒ кума російського диктатора Путіна), українське поліцейські передали для потреб української армії. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної поліції України

Як кажуть Копи, в рамках кримінального провадження, що розслідуються за частиною 2 статті 28 і частини 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) і частини 3 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), КК України, були вилучені вертоліт і літак, які раніше використовувала сім'я Віктора Медведчука.

Спершу за клопотанням з офісу генпрокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі вищевказане майно передано для потреб ЗСУ.

читайте такожБлизького до Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді

Нагадаємо, раніше заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід і закупити вугілля в "ЛДНР". Він детально розповів про причетність до цього п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Медведчука, тоді Порошенко звернувся до нього з проханням зв'язатися з Путіним і прийняв необхідні рішення у всіх українських інстанціях.

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозра про державну зраду та сприяння тероризму. У його справі йдеться про участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте наприкінці лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. Воно затримавши 12 квітня, коли він, ймовірно, намагався покинути територію України.