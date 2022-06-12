Медведчука можуть обміняти на засуджених до смерті в "ДНР" британців - ЗМІ

Не виключена військова операція зі звільнення полонених британців.
Україна може погодитися на варіант обміну засуджених в "ДНР" до смерті британців Шона Піннера і Ейдена Асліна на затриманого нардепа Віктора Медведчука.
При цьому не виключена військова операція з їх звільнення, пише Sunday Express з посиланням на неназвані джерела в українській столиці.
Уточнюється, що українська сторона не вірить в зацікавленості Росії в операції з обміну.
Тим часом, "глава ДНР" Денис Пушилін заявив, що не бачить підстав для помилування іноземців, засуджених до смертної кари.
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Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.
Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.
Голова СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.
23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".
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