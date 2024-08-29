УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Сотні військових об'єктів РФ залишаються в зоні досяжності ATACMS: в ISW показали карту

Анна Ярославська
29 серпня 2024, 09:02
33
Обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.
ATACMS, карта ISW
Сотні російських військових об'єктів залишаються на відстані ураження ракетами ATACMS / Колаж: Главред, фото: understandingwar.org, Вікіпедія

Країна-агресор РФ вивела літаки за межі досяжності наданих Україні Заходом ракет Storm Shadow та ATACMS. Однак значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 28 серпня.

Аналітики ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не применшує важливості надання дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів.

За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

відео дня

У ISW зазначили, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях у Росії.

1710353048-9970.jpg
Ракети ATACMS - що про них відомо / Інфографіка Главреда

Експерти ISW створили інтерактивну карту відомих військових об'єктів на території країни-агресора РФ, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Карта ISW
Карта ISW відомих військових об'єктів на території РФ / understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари по РФ західною зброєю

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозволу США бити американським озброєнням по російській території вздовж кордону замало. Ці атаки вирішують лише тактичні цілі. Єдиним рішенням на сьогодні буде надання Сполученими Штатами дозволу вражати аеродроми загарбників у РФ на глибокі відстані. Однак і в цього рішення є свій актуальний час.

Нагадаємо, навесні Вашингтон відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі почалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Пізніше на тлі наступу РФ у Харківській області США дозволили бити американським озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Уражено стратегічні цілі: в Генштабі розкрили наслідки нових ударів по Росії

Уражено стратегічні цілі: в Генштабі розкрили наслідки нових ударів по Росії

08:55 Україна
ЗСУ успішно відбили втрачені позиції на Донеччині: в США розкрили деталі

ЗСУ успішно відбили втрачені позиції на Донеччині: в США розкрили деталі

08:19 Україна
"Паляниця" для Росії: як Україна бомбардуватиме ворожу авіацію та аеродроми

"Паляниця" для Росії: як Україна бомбардуватиме ворожу авіацію та аеродроми

08:00 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки 36634

Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки

Накликає біду: чому не можна обрізати волоський горіх 28723

Накликає біду: чому не можна обрізати волоський горіх

Астролог назвав 4 знаки, на яких у вересні 2024 року чекає релакс і задоволення 24626

Астролог назвав 4 знаки, на яких у вересні 2024 року чекає релакс і задоволення

Чи можна зберігати вино в пластикових пляшках - несподівана відповідь 12280

Чи можна зберігати вино в пластикових пляшках - несподівана відповідь

Останні новини

10:15

З 1 куща - 4: як легко і швидко розмножити чорну смородину восени

10:07

Поставив крапку: "син" втікача Олега Винника остаточно відрікся від співака

09:46

Буданов на тлі річниці "Іловайського котла": компроміс з Путіним - пастка

09:43

Ситуація погіршилась: в ЗСУ розповіли, яку частину Часового Яру контролює Росія

09:37

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковМобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - Гудков
09:24

Навіть сліду не залишиться: 4 перевірені способи, як позбутися шерсті кота на диваніВідео

09:02

Сотні військових об'єктів РФ залишаються в зоні досяжності ATACMS: в ISW показали карту

08:55

Уражено стратегічні цілі: в Генштабі розкрили наслідки нових ударів по Росії

08:19

ЗСУ успішно відбили втрачені позиції на Донеччині: в США розкрили деталі

Реклама
08:06

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

08:00

"Паляниця" для Росії: як Україна бомбардуватиме ворожу авіацію та аеродромиПогляд

07:40

Готуються до нового штурму: ЗС РФ просунулися в 6 населених пунктах на Донбасі

06:39

Вранці у Києві лунали вибухи: тривога тривала 5 годин, збито понад 10 дронів

06:10

Росіяни почнуть незабаром відчувати на собі "красу" війниПогляд

05:36

Гороскоп на вересень 2024 для Близнюків: удача в коханні та нові висотиВідео

04:53

Гороскоп на завтра 30 серпня: Овнам - неймовірне задоволення, Скорпіонам - хвиля удачі

04:15

Вакууматор більше не потрібен: жінка поділилась цікавим та корисним лайфхакомВідео

04:03

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря

03:30

Кому пощастить у коханні у вересні: астролог Росс назвав знаки зодіаку

03:02

Вересень може стати місяцем фінансового буму: на які знаки зодіаку чекають зміни

Реклама
02:45

Новий вибух: на палаючій нафтобазі у Ростовській області знову гучноВідео

02:00

Колишні коханці-путіністи Кудрявцева і Лазарєв публічно зчепилися - причина скандалу

01:37

Мобілізація: Польща допоможе повернути військовозобов'язаних в Україну

00:46

"Про нас забули": російські полонені ниють та жаліються ПутінуВідео

00:16

Білоруські війська на кордоні з Україною: для чого Лукашенку це потрібно

28 серпня, середа
23:28

Засновника ВК та Telegram Дурова у Франції взяли під нагляд суду: подробиці

23:22

Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"Відео

23:12

"У Кремлі дуже перелякались": Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом

22:57

Усе просто до неможливого: неймовірні гарячі бутерброди, які зметуть зі столу

22:42

"Будуть депресивні думки": астролог назвав дуже складні періоди вересняВідео

22:42

"Краще відійти": аналітик про ситуацію на Покровському напрямку

22:18

"Тремтіть": у співачки Джамали поповнення в родині

22:18

Захід ЗСУ ще в одну область РФ: Світан зробив цікаву заяву

22:17

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

21:53

Частина України "почервоніла" через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

21:39

Разом із найкращою подругою: Олена Зеленська підкорила вчинком

21:31

Засідання Ради Україна-НАТО: союзники прийняли важливе рішення - Столтенберг

21:25

Курська АЕС: росіяни ввели обмеження на в'їзд у місто, де розташована станція

21:03

Україна збільшує контроль на Курщині: Зеленський сказав, де ЗСУ "надзвичайно складно"

20:34

Ідеальний вибір навіть для тонкого волосся: які стрижки пасують для круглого обличчя

Реклама
20:18

Найбільший український виробник вогнезахисних матеріалів "Ковлар Груп" зазнав інформаційної атаки прес-реліз

20:12

РФ перекидає війська у Бєлгородську область: у ЗСУ сказали, яка причина

20:09

"Буде важка битва": в ЦРУ впевнені, що Україна прагне зберегти території на Курщині

19:51

"Вийшли на новий кордон": Коваленко розкрив, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ

19:26

Польща не може збивати російські дрони: Туск видав дивну заяву

19:13

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключення електроенергії на 29 серпня

19:10

Подолання "червоних ліній": коли нам дозволять бити далекобійною зброєю по Росії?Погляд

19:09

Як швидко відмити чайник від накипу: жінка поділилась хитрим лайфхакомВідео

18:49

Випробування балістичної ракети України: у Defense Express заявили про удар по окупантам

18:32

Паралімпіада-2024 стартує в Парижі: що відомо і де дивитися церемонію відкриття

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти