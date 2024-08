Сотні військових об'єктів РФ залишаються в зоні досяжності ATACMS: в ISW показали карту

Країна-агресор РФ вивела літаки за межі досяжності наданих Україні Заходом ракет Storm Shadow та ATACMS. Однак значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 28 серпня.

Аналітики ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не применшує важливості надання дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів.

За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

У ISW зазначили, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях у Росії.

Експерти ISW створили інтерактивну карту відомих військових об'єктів на території країни-агресора РФ, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.