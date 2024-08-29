Сотні військових об'єктів РФ залишаються в зоні досяжності ATACMS: в ISW показали карту

Обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

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Сотні російських військових об'єктів залишаються на відстані ураження ракетами ATACMS / Колаж: Главред, фото: understandingwar.org, Вікіпедія

Країна-агресор РФ вивела літаки за межі досяжності наданих Україні Заходом ракет Storm Shadow та ATACMS. Однак значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 28 серпня.

Аналітики ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не применшує важливості надання дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів.

За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

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У ISW зазначили, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях у Росії.

Ракети ATACMS - що про них відомо / Інфографіка Главреда

Експерти ISW створили інтерактивну карту відомих військових об'єктів на території країни-агресора РФ, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Карта ISW відомих військових об'єктів на території РФ / understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари по РФ західною зброєю

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозволу США бити американським озброєнням по російській території вздовж кордону замало. Ці атаки вирішують лише тактичні цілі. Єдиним рішенням на сьогодні буде надання Сполученими Штатами дозволу вражати аеродроми загарбників у РФ на глибокі відстані. Однак і в цього рішення є свій актуальний час.

Нагадаємо, навесні Вашингтон відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі почалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Пізніше на тлі наступу РФ у Харківській області США дозволили бити американським озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

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