Британія не дозволила бити по Курську ракетами Storm Shadow: яка причина

Позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Великої Британії, оскільки Storm Shadow виробляються спільно з Францією.

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Британія не дозволила бити по Курську ракетами Storm Shadow / колаж: Главред, фото: google.com.ua, ua.depositphotos.com

Уряд Великої Британії не дав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для нанесення ударів по Курській області. Незважаючи на зусилля президента Володимира Зеленського зняти обмеження на використання цих боєприпасів, позиція Лондона залишається незмінною. Про це повідомляє The Telegraph.

"Жодних змін не відбулося", - сказало джерело в уряді.

Видання зазначає, що ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми і логістичні центри, які Росія використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області. Однак Лондон продовжує відмовляти Києву в дозволі на їх використання.

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В той же час, колишній командир британських танкових військ Гаміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Storm Shadow здатні вразити "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".

Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.

Але позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Великої Британії, оскільки Storm Shadow виробляються спільно з Францією. Таким чином, Париж також має право голосу щодо умов їх застосування.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що у наступ на Курську область пішли бійці Збройних сил України. Цей наступ є не лише безпеково важливим для України, а й стає фіналом правління російського диктатора Володимира Путіна.

В той же час, у Росії Кремль дуже нервує через наступ у Курській області. Це підтверджує і дивна реакція російського диктатора Володимира Путіна, який під час наради спробував приховати дані про жорсткі територіальні втрати РФ.

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України.

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