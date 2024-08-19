У США не блокували запит Британії щодо дозволу на удари Storm Shadow по РФ

У Білому домі стверджують, що не отримували запиту на використання Україною ракет.

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Офіційного запиту від Британії на дозвіл для України наносити удари у США не отримували / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що Штати не отримували офіційного запиту на дозвіл застосовувати далекобійні ракети Storm Shadow по території країни-агресора Росії.

Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація щодо блокування дозволу для України використовувати британські ракети по РФ нібито через спротив США у зв'язку із страхом ескалації.

Як пише The Telegraph з посиланням на джерела у Білому домі, запуск Storm Shadow над російським кордоном вимагав би використання деяких систем американського виробництва.

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"Українські чиновники, включаючи пана Зеленського, стверджували, що ракети дозволять Україні вразити низку ключових цілей за лінією фронту, включаючи аеродроми, склади боєприпасів і російські командні пункти", - йдеться у статті.

Київ особливо зацікавлений у тому, щоб російські літаки не запускали бомби по своїх військах, оскільки вони прагнуть утримати території, що зайняли в Курській області.

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Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари України Storm Shadow по Росії

Нагадаємо, що уряд Великої Британії не дав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для нанесення ударів по Курській області. Незважаючи на зусилля президента Володимира Зеленського зняти обмеження на використання цих боєприпасів, позиція Лондона залишається незмінною.

Напередодні стало відомо, що українські війська можуть використовувати зброю, передану Великою Британією, для операцій на території Росії. Проте не ракети великої дальності Storm Shadow.

Хоча раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора Росії. Таким чином, Страмер підтвердив, що він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні.

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