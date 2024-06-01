Удари ATACMS по Росії: експерт розповів, скільки ракет США можуть дати Україні

Сполучені Штати могли б виділити Україні близько 300 ракет ATACMS з перспективою їх застосування по території агресора Росії. Така потенційна допомога здатна суттєво посилити ЗСУ. Про це заявив ізраїльський військовий експерт, журналіст Сергій Ауслендер.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ракети ATACMS вироблялися навіть після того, як було ухвалено рішення щодо зняття їх з озброєння. Тому в американців їх досить багато.
"Безумовно, питання кількості ракет, які нададуть, має значення. Якщо йтиметься про надання американцями, приміром, 300 ракет ATACMS, це стане суттєвим посиленням. У США вже знімають ATACMS з озброєння, у них пристойна кількість таких ракет. Американці переходять на нову оперативно-тактичну ракету для своїх наземних військ і запаси ATACMS (які вироблялися і після рішення про зняття їх з озброєння) могли б передати вам. Передача трьох сотень ракет особливо не позначиться на боєздатності американської армії, а от для вас це буде дуже суттєве посилення. З'явиться можливість потенційно знищити 300 серйозних військових цілей", - зазначив експерт.
Також він додав, що поки що складно сказати, чи надасть Німеччина ракети Taurus
"Не знаю. Шольц, як заведений, постійно говорить, що не можна допускати ескалації, і його риторика наводить на думку, згідно з якою справа зовсім не в ескалації, а в чомусь іншому. Яка причина - можна лише здогадуватися. Навіть у Німеччині вже лунають голоси про те, що годі займатися дурницями і пора надати Україні Taurus. Але поки що Шольц категорично проти", - підкреслив Сергій Ауслендер.
Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів, скільки ракет ATACMS могли б отримати ЗСУ:
США і Німеччина дозволили Україні наносити удари американською зброєю по РФ - головні новини:
США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Проте далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не лише HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.
Пізніше Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області.
Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.
Хто такий Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках.
Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.
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