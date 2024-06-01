Удари ATACMS по Росії: експерт розповів, скільки ракет США можуть дати Україні

США переходять на нову оперативно-тактичну ракету і могли б суттєво посилити Україну своїми старими запасами ATACMS, вважає Сергій Ауслендер.

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США потенційно могли б дати Україні 300 ракет ATACMS - Ауслендер / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Сполучені Штати могли б виділити Україні близько 300 ракет ATACMS з перспективою їх застосування по території агресора Росії. Така потенційна допомога здатна суттєво посилити ЗСУ. Про це заявив ізраїльський військовий експерт, журналіст Сергій Ауслендер.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ракети ATACMS вироблялися навіть після того, як було ухвалено рішення щодо зняття їх з озброєння. Тому в американців їх досить багато.

"Безумовно, питання кількості ракет, які нададуть, має значення. Якщо йтиметься про надання американцями, приміром, 300 ракет ATACMS, це стане суттєвим посиленням. У США вже знімають ATACMS з озброєння, у них пристойна кількість таких ракет. Американці переходять на нову оперативно-тактичну ракету для своїх наземних військ і запаси ATACMS (які вироблялися і після рішення про зняття їх з озброєння) могли б передати вам. Передача трьох сотень ракет особливо не позначиться на боєздатності американської армії, а от для вас це буде дуже суттєве посилення. З'явиться можливість потенційно знищити 300 серйозних військових цілей", - зазначив експерт.

Також він додав, що поки що складно сказати, чи надасть Німеччина ракети Taurus

"Не знаю. Шольц, як заведений, постійно говорить, що не можна допускати ескалації, і його риторика наводить на думку, згідно з якою справа зовсім не в ескалації, а в чомусь іншому. Яка причина - можна лише здогадуватися. Навіть у Німеччині вже лунають голоси про те, що годі займатися дурницями і пора надати Україні Taurus. Але поки що Шольц категорично проти", - підкреслив Сергій Ауслендер.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів, скільки ракет ATACMS могли б отримати ЗСУ:

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Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

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