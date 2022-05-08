Кораблю РФ "прошили" борт: у Криму засікли ВДК ЧФ з ознаками пошкодження

БДК ЧФ Росії з ушкодженнями / ru.krymr.com

У захопленому Росією Криму помітили один з великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ з ознаками пошкоджень.

Корабель вдалося сфотографувати біля причалів у Сухарній бухті Севастополя. Як пише Крим.Реалії, це частина великої Севастопольської бухти.

У бухті стоять два великих десантних кораблі проекту 775 Чорноморського флоту Росії. Один з них має зовнішні ознаки пошкодження.

Один з ВДК в Сухарній бухті має видимі ознаки пошкоджень - великі плями червоного кольору на лівому борту. Такий колір має грунтовка, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою.

Що відомо про БДК ЧФ Росії

У складі Чорноморського флоту чотири таких кораблі: Цезар Куніков (бортовий номер 158), Новочеркаськ (142), Ямал (156) і Азов (151).

Після початку військового вторгнення Росії в Україну, бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

/ ru.krymr.com

Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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