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Адмірал Макаров - новий флагман ВМС РФ: на борту "підбитого ЗСУ" корабля 8 ракет Калібр - журналіст

7 травня 2022, 16:57

Фрегат Адмірал Макаров - один з найсучасніших кораблів на озброєнні ЧФ РФ і повинен був замінити крейсер Москва, сказав Владислав Селезньов.

Адмірал Макаров
Фрегат Адмірал Макаров / Міноборони РФ

Російський фрегат Адмірал Макаров, який, за даними ЗМІ, міг бути підбитий Збройними силами України біля острова Зміїний 6 травня, є одним з найбільш сучасних кораблів Чорноморського флоту Росії. Він повинен був стати новим флагманом флоту після того, як було знищено крейсер Москва. На кораблі вісім ракет класу Калібр. Українська армія гостро потребує винищувачів, що дозволило б знищити російські військові літаки, що прикривали територію над місцем підбитого фрегата Адмірал Макаров. Про це розповів військовий журналіст Владислав Селезньов.

У інтерв'ю Obozrevatel він сказав про те, що після знищення крейсера Москва новим флагманом ЧФ РФ повинен був стати Адмірал Макаров. На кораблі знаходяться 8 ракет класу Калібр.

читайте також"Крейсер" Москва "цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення"Після того як українські ракетники знищили ракетний гвардійський крейсер "Москва", на роль флагманського корабля було призначено "Адмірал Макаров", - зазначив Селезньов.

За його словами, Адмірал Макаров з'явився на озброєнні військово-морських сил Росії тільки у 2014 році. Це один з найновіших кораблів країни-окупанта. Високоточними ракетами Калібр, які знаходяться на кораблі, обстрілюються об'єкти цивільної та військової інфраструктури України.

Як вважає журналіст, наразі складно що-небудь казати про пошкодження, проте, можливо, кораблю можуть бути нанесені значні збитки, які не дозволять надалі використовувати фрегат в бойових діях проти української держави.

Дивіться відео ТСН - військовий експерт Мусієнко розповів про ситуацію з фрегатом Адмірал Макаров

"Я не знаю, який ступінь пошкоджень, але щиро сподіваюся, що наші хлопці відпрацювали настільки добре, що корабель якщо і не затоне, то, принаймні, буде пошкоджений критично і в найближчій перспективі не зможе брати участь у бойових діях проти України", - зазначив Селезньов.

Також він додав, що ЗСУ дуже потрібні винищувачі, за допомогою яких можна було б знищити російські літаки, які прикривали локацію підбитого Адмірала Макарова.

"Були б у нас в достатній кількості сучасні винищувачі, відпрацювала б наша авіація, і літаки окупантів були б знищені. Наразі такої технічної можливості у нас немає", - підкреслив Владислав Селезньов.

Ситуація з фрегатом Адмірал Макаров

Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко 6 травня написав, що поблизу Одеси загорівся російський фрегат Адмірал Макаров. Причина пожежі, як повідомляв парламентарій - удар української армії по кораблю ракетами Нептун.

Одеське видання Думська також повідомило, що в Чорноморській акваторії палає російський військовий корабель Адмірал Макаров. На допомогу фрегату вийшли рятувальні судна з тимчасово захопленого Криму. Журналісти стверджують, що пожежа виникла на борту російського фрегата проекту 11356р типу "Буревісник", який знаходиться неподалік від острова Зміїний.

Турецький канал TRT Haber опублікував можливе відео краху фрегата Адмірал Макаров. Відеозйомка велася з безпілотника. Якість відео низька, тому не можна точно стверджувати, що це корабель Адмірал Макаров.

Україна наразі офіційно не підтверджує інформацію про катастрофу корабля Адмірал Макаров в результаті удару ракетами Нептун.

США відомості про ракетний удар по фрегату Адмірал Макаров також не підтверджує і не спростовує.

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чорноморський флот РФ Військово-морський флот війна Росії та України
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