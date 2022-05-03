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"З нами поводилися гірше, ніж з собакою": автор фрази про російський корабель шокував про полон в РФ

3 травня 2022, 16:54

Російські військові тричі переміщували полонених-спочатку в Крим, потім в наметові табори, СІЗО.

Роман Грибов
Роман Грибов / Черкаська ОДА

Один із захисників острова Зміїний Роман Грибов розповів, як російські військові поводилися зі своїми полоненими.

31-річний український прикордонник Роман Грибов послав російський військовий корабель 24 лютого в день вторгнення Росії в Україну у відповідь на пропозицію здатися під час атаки на острів Зміїний.

Запис став символом боротьби з російськими окупантами.

Як він розповів у рідних Черкасах він відомий як діджей Ромео, адже раніше постійно відповідав за музику на дискотеках. За його словами, музика все ще займає важливе місце в його житті.

Відразу після повернення з полону він відвідав свою сім'ю.

"Місяць я вже перебуваю вдома. Першу маму побачив, зайшов до неї, а потім поїхав до дружини. Просто хотілося день-два побути з дружиною, а потім хотілося побачити друзів, товаришів, тому що всі за мене переживали", - поділився чоловік.

Він розповів, що його близькі подавали заяви у відповідні інстанції, щоб звільнити його з полону.

Також Грибов розповів, чому вирішив стати військовим. Як виявилося, він мріяв про це з дитинства.

"Пішов у своєму місті до військкомату, взяв напрямок. Захотів у спецвійська в морську піхоту і потрапив до Одеси. Я думаю це один з елітних підрозділів України, тому я хотів туди потрапити... у 2018 році я підписав контракт і в Одеській області я почав служити", - говорить прикордонник.

"Коли ми побачили на горизонті орків, тоді вже зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Приїхав морський десант, включили їх знаменитий запис, що ми повинні здатися, тому що нас будуть зараз бомбити. Трохи було страшно, але хотілося дати їм гідну відповідь. Чомусь ця фраза надихнула людей, стала гаслом з першого дня війни. Так як ця фраза нашому народу підняла трохи настрій, мама підтримала, хоч це і не дуже добре. Але я вже дорослий, можна так висловлюватися", - розповів військовий.

Також він додав, що росіяни не знали, що саме він автор фрази про корабель: "Вони не знали, хто це сказав. І це добре, тому що, думаю, зі мною не добре надходили б в такому випадку. Додому я б не повернувся".

Російські військові тричі переміщували полонених - спочатку в Крим, потім в наметові табори, СІЗО: "З нами поводилися гірше, ніж з собаками. Коли (ми) в СІЗО потрапили, нас переодягли в форму зеків. Так як у нас не було ніякої інформації, що в Україні відбувається, поки ми були у них, вони тиснули тим, що вони вже захопили Україну, нам немає ніякого сенсу повертатися".

Незважаючи на це, Грибов зізнався, що у нього завжди була надія, що їх звільнять з полону.

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Піхотинець розповів, що кожен день молився і подумки був зі своєю сім'єю. Коли полонених везли на обмін, їм не розповіли, куди вони їдуть: "З петлями на шиях руки пов'язували, закинули в машину, як м'ясо. Зверху і речами поприкидували і так возили години три-чотири. Багато задихалися, тому що петлі на шиї затягувалися і ніхто їх не попускав... ніхто не очікував, що ми їдемо на обмін. Але в останній момент сказали, що відбувається обмін. А думали, що їдемо на розстріл".

Також Грибов прокоментував популярність, яку він отримав завдяки фразі про російський військовий корабель: "Дуже енергійна була відпустка, з багатьма познайомився, багато де побував. Все було добре, готовий йти далі. Я повертаюся в службу. Знову в стрій. На мою країну напав ворог, її потрібно захищати. За нами правда, за нами перемога".

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