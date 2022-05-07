Bayraktar ЗСУ знищив корабель РФ: у Міноборони розкрили деталі

Bayraktar безпілотники дрони БПЛА / Baykardefence

Російський десантний корабель проекту Серна знищений за допомогою ударного безпілотного літального апарату ВСУ біля берегів окупованого острова Зміїний.

"Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель. Цього разу десантний корабель проекту "Серна". Традиційний парад Чорноморського флоту Росії 9 травня цього року пройде біля зміїного острова - на дні моря", - йдеться в повідомленні у Twitter Міністерства оборони України.

У Міноборони також опублікували відео удару по судну.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що російське судно типу "Серна" було знищено при спробі доставити на острів Зміїний зенітно-ракетний комплекс "ТОР", ударом з повітря. Перед цим на самому острові Зміїний, також ударом з повітря, був знищений ще один ЗРК "ТОР".

"На сьогодні підрозділи ворога, що залишаються на зміїному, залишаються без прикриття з повітря і їх будуть знищувати і випалювати як тарганів або сарану", - написав він.

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