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Зі сльозами на очах: у Німеччині стадіон потужно виконав гімн України перед матчем збірної

11 травня 2022, 22:37

Збірна України переважно складається з футболістів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

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Христина Соловей

Збірна України з футболу в середу, 11 травня, проводить свій перший поєдинок 2022 року. В рамках підготовки до плей-офф чемпіонату світу-2022, підопічні Олександра Петракова грають в гостях проти Боруссії з Менхенгладбаха.

На самому початку матчу відбулася традиційна офіційна частина. Українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, присутніми на трибунах стадіону Боруссія Парк, фантастично виконали гімн України.

Відзначимо, що збірна України переважно складається з футболістів київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".

Обидві команди отримали спеціальний допуск і змогли покинути Україну.

Команди зіграли кілька благодійних матчів, а всі доходи передали на допомогу ЗСУ.

Легіонери, які зараз грають в європейських клубах, прибудуть в розташування збірної України до кінця травня.

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