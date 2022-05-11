Зі сльозами на очах: у Німеччині стадіон потужно виконав гімн України перед матчем збірної

Збірна України переважно складається з футболістів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".
Збірна України з футболу в середу, 11 травня, проводить свій перший поєдинок 2022 року. В рамках підготовки до плей-офф чемпіонату світу-2022, підопічні Олександра Петракова грають в гостях проти Боруссії з Менхенгладбаха.
На самому початку матчу відбулася традиційна офіційна частина. Українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, присутніми на трибунах стадіону Боруссія Парк, фантастично виконали гімн України.
Відзначимо, що збірна України переважно складається з футболістів київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".
Обидві команди отримали спеціальний допуск і змогли покинути Україну.
Команди зіграли кілька благодійних матчів, а всі доходи передали на допомогу ЗСУ.
Легіонери, які зараз грають в європейських клубах, прибудуть в розташування збірної України до кінця травня.
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