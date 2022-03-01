У будинок потрапив російський снаряд: у Києві разом з мамою загинув футболіст

Дмитро Мартиненко загинув / facebook.com/ksrff.com.ua

У Києві разом зі своєю мамою загинув футболіст аматорського футбольного клубу Гостомель Дмитро Мартиненко.

У будинок потрапив російський снаряд, повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу в Facebook.

Дмитро Мартиненко - вихованець Луганського футболу. Він був найкращим бомбардиром і найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району.

Грав на позиції півзахисника.

22 лютого йому виповнилося 25 років.

Як повідомляв Главред, громадянин Хорватії, який добровільно прийшов захищати Україну ще в 2014 році, звернувся до росіян і заявив, що вони не вміють воювати. У своєму відеозверненні він зазначив, що росіяни біжать з поля бою і лише те і вміють, що вбивати цивільних людей, стріляти "Градами", артилерією по школах, дитячих садках, вбивати дітей.

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