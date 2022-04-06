УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Ідіть х**": дружина футболіста Зінченка публічно відправила всіх росіян слідом за кораблем

6 квітня 2022, 21:58

Седан в інтерв'ю, відмовилася говорити російською мовою.

Влада Седан, Зінченко
Влада Седан / instagram

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка журналіст Влада Седан відправила всіх росіян слідом на російським кораблем і заявила, що достукуватися до них марно.

В інтерв'ю Денисов TIME, відмовилася говорити російською мовою.

"Мені нескладно спілкуватися російською мовою, але вже пройшло більше сорока днів війни. Все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Ідіть на х*й". Вибачатися за ці слова я не буду. Це все. Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати спроби достукатися до російського народу не мають ніякого сенсу. Краще підійду і тричі головою об стіну вдарюся. Користі отримаю більше. Як мінімум, кровопостачання в голові покращиться. На жаль, там немає до кого стукати. Може, перед ними на коліна ще стати? Робити цього не буду, далі буду спілкуватися тільки українською мовою", - сказала Седан.

Влада Седан родом з Вінниці. Вона розповіла, що її рідні відмовилися евакуюватися, хоча клуб Манчестер Сіті, за який грає Олександр Зінченко, пропонував допомогу. Батько пішов у територіальну оборону.

читайте також"Кожен другий житель Ірпеня живе краще Бузової": Усик розриває соцмережі

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олександр Зінченко Влада Седан
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2022: Овнам – суперники, Близнюкам – гроші, Терезам - підказки доліГороскоп на сьогодні, 4 квітня 2022: Овнам – суперники, Близнюкам – гроші, Терезам - підказки долі Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуКоли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали дату Мішок картоплі, цибулі та літр рослинної олії за мертвого кадирівця - як у Чечні "шанують героїв"Мішок картоплі, цибулі та літр рослинної олії за мертвого кадирівця - як у Чечні "шанують героїв" Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФВідрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФ Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони святаБлаговіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

Последние новости

21:58

"Ідіть х**": дружина футболіста Зінченка публічно відправила всіх росіян слідом за кораблем

21:34

У Маріуполі під час бомбардування дитячої лікарні живцем згоріли 50 людейВидео

21:28

Кері Фукунага про війну в Україні: "Моя головна мета - використати свій мозок, для допомоги Україні"

21:05

Ворог завершує перегрупування військ - Генштаб

21:04

"Не вам розповідати про гуманізм": Дімопулос публічно присоромила Собчак

Реклама
20:58

"Якби впав Чернігів, РФ розрізала б Україну": Арестович показав, як виглядає розбомблене містоФотоВидео

20:33

ЗСУ провели денацифікацію окупантів: Зеленський про колосальні втрати російської арміїВидео

20:18

Єрмак висловився щодо нових санкцій США проти Росії

20:18

"Треба спробувати домовитися": Зеленський висловив своє ставлення до можливої зустрічі з ПутінимВидео

20:04

Олександр Пікалов зі студії Квартал-95 вступив до Національної гвардії України

19:58

Зеленський повідав, які країни готові обговорювати гарантії безпеки

19:52

Зеленський назвав причину, чому російські війська відступили від КиєваВидео

19:51

"Сам не застрелиться": історик спрогнозував сценарій близької смерті ПутінаВидео

19:39

Фоззі розповів, чим допомагає Україні та як YouTube блокує їхній кліп

19:37

Британія запровадила нові масштабні санкції проти Росії: хто потрапив до списку

19:37

Росія не залишила світу інших варіантів, окрім як вдарити ракетами по Кремлюмнение

19:31

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВидео

19:01

Будинки людей перетворили на хліви і розбомбили церкву: як окупанти "господарювали" на Житомирщині

18:57

Через Білорусь у бік Чернігова перекидають нові колони військової техніки РФВидео

18:56

Путін досі хоче всю Україну, війна може тривати роками – генсек НАТОВидео

Реклама
18:50

Гороскоп для України: відома грузинська мольфарка передбачила кривавий результат війни

18:49

"Рішення треба приймати негайно": жителів двох областей України закликали евакуюватисяВидео

18:15

Жоден м'яз не здригнеться: знаки, які найкраще справляються зі стресом під час війни

18:15

Як Європа фінансує звірства російської армії в Українімнение

17:52

Звірства в Бучі: США вдарили санкціям по дочках Путіна, сім'ї Лаврова і МедведєвуВидео

17:40

Люди під руїнами перебували три тижні: з'явилися кадри повністю знищеної окупантами БородянкиВидео

17:39

2 наших літаків проти 12 російських: український пілот розповів про важкий бій біля Києва

17:33

Ворог не зайде у Миколаїв і Одесу, Херсон відіб’ємо: творці серіалу Чорнобаївка показали свою роботуВидео

17:29

Орбан запропонував Путіну вести переговори в Будапешті: у Зеленського жорстко відповілиВидео

17:10

Як будувати стосунки: 10 унікальних лайфхаків для кожногоВидео

17:01

"Вбили найкращого коня в Україні": Камалія розповіла, як окупанти розстрілювали її тваринВидео

16:57

"У керівництва Росії не було іншого виходу": Єфремов підтримав війну проти України заради свободи

16:53

Окупантів заманили в пастку: ЗСУ вдарили під Херсоном, орки лізуть зі сходу - експертВидео

16:51

Битва за Київ виграна, битва за Україну тільки починається: чому Росія полізе зновумнение

16:45

США нададуть Україні по 10 протитанкових систем на кожен танк РФ – БлінкенВидео

16:16

Військова мобілізація в Україні: кого призивають у ЗСУ в першу і другу черги

16:14

"Ми складемо зброю": солдати РФ сказали генералу, який прибув в Україну, самому сидіти в окопахВидео

16:14

"Ми живемо з каналізацією, а не спимо під мертвим ведмедем": Дурнєв розповів про "немиту Рашку"

16:01

Що готують на Благовіщення Пресвятої Богородиці 2022: три найпростіших і швидких рецепта рибиВидео

15:56

Переговори - димова завіса: РФ може готувати новий наступ на Київ - CNNВидео

Реклама
15:18

Як швидко позбутися неприємного запаху на кухні - 5 простих порад

15:14

У Соловйова підгоріло: невідомі підпалили віллу пропагандиста в ІталіїВидео

15:12

"Роби, що повинен": співачка Лоліта хвалиться новою стрижкою, поки армія РФ знищує українців

15:04

Як залучити удачу, гроші і здоров'я 7 квітня: неймовірні властивості Благовіщенської соліВидео

14:53

Кадирівці-тіктокери влаштували постановочну перестрілку з порожнім гаражем

14:44

Орків спалили разом з бронетехнікою: ЗСУ знищили окупантів українською СтугноюВидео

14:42

Активно стягують сили: Гайдай назвав терміни, коли окупанти наступатимуть на Схід УкраїниВидео

14:37

Вбивці замітають сліди - це новий Освенцим: у Маріуполі запрацювали мобільні крематоріїВидео

14:37

Спроба оживити міф: як Росія засудила себе до повторення долі Югославіїмнение

14:16

"Жирік гріє тобі місце": Потап порадив Медведєву готуватися до "концерта Кобзона"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти