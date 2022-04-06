"Ідіть х**": дружина футболіста Зінченка публічно відправила всіх росіян слідом за кораблем

Влада Седан / instagram

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка журналіст Влада Седан відправила всіх росіян слідом на російським кораблем і заявила, що достукуватися до них марно.

В інтерв'ю Денисов TIME, відмовилася говорити російською мовою.

"Мені нескладно спілкуватися російською мовою, але вже пройшло більше сорока днів війни. Все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Ідіть на х*й". Вибачатися за ці слова я не буду. Це все. Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати спроби достукатися до російського народу не мають ніякого сенсу. Краще підійду і тричі головою об стіну вдарюся. Користі отримаю більше. Як мінімум, кровопостачання в голові покращиться. На жаль, там немає до кого стукати. Може, перед ними на коліна ще стати? Робити цього не буду, далі буду спілкуватися тільки українською мовою", - сказала Седан.

Влада Седан родом з Вінниці. Вона розповіла, що її рідні відмовилися евакуюватися, хоча клуб Манчестер Сіті, за який грає Олександр Зінченко, пропонував допомогу. Батько пішов у територіальну оборону.

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Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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