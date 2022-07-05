Снаряди детонували 2 години: ЗСУ знищили важливий склад боєприпасів окупантів на Донбасі

ЗСУ знищили важливий склад боєприпасів окупантів на Донбасі / скріншот

У ніч на 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області.

У мережі тим часом публікували фото і відео пожежі з вибухами. Боєприпаси загарбників детонували близько двох годин, повідомляє "24 канал"з посиланням на джерела в розвідці.

Зазначається, що ворожий склад з боєкомплектами розташований в Кадіївці в районі ЗБВ.

Є інформація, що даний склад був одним з основних з постачання снарядів в напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.

Нагадаємо, українські воїни за останні дні встановили особливе досягнення – знищили практично два десятки складів із боєприпасами, які належать російським окупантам.

Військовий експерт і полковник ЗСУ запасу Олег Жданов вважає, що наслідки вкрай критичні для російських окупантів.

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