Снаряди детонували 2 години: ЗСУ знищили важливий склад боєприпасів окупантів на Донбасі

У мережі з'явилося відео з місця подій.
У ніч на 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області.
У мережі тим часом публікували фото і відео пожежі з вибухами. Боєприпаси загарбників детонували близько двох годин, повідомляє "24 канал"з посиланням на джерела в розвідці.
Зазначається, що ворожий склад з боєкомплектами розташований в Кадіївці в районі ЗБВ.
Є інформація, що даний склад був одним з основних з постачання снарядів в напрямку Попасна - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Бахмут.
Нагадаємо, українські воїни за останні дні встановили особливе досягнення – знищили практично два десятки складів із боєприпасами, які належать російським окупантам.
Військовий експерт і полковник ЗСУ запасу Олег Жданов вважає, що наслідки вкрай критичні для російських окупантів.
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