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Гіркін у паніці: ЗСУ підтвердили ліквідацію ворожого складу боєприпасів у Сніжному

4 липня 2022, 13:32

Ігор Гіркін припустив, що Путіну зовсім не доповідають про потужні удари української армії, в результаті яких РФ втрачає свою зброю.

Гіркін, ВСУ, вибух
Гіркін в шоці від того, то ВСУ знищили найбільший склад боєприпасів на окупованих територіях
/ Генштаб ЗСУ, РБК-Україна, скріншот

Українські військові підтвердили потужний удар по складу боєприпасів у Сніжному Донецької області. Цей склад належав окупантам і знаходився в глибокому тилу ворога. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Фаєр-шоу в Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів", - йдеться в повідомленні.

Колишній глава "ДНР" Ігор Гіркін (Стрілков) запанікував через удар по складу в Сніжному. Він припустив, що Путіну зовсім не доповідають про потужні удари української армії, в результаті яких РФ втрачає свою зброю.

"Завод в Сніжному зруйнований, боєприпаси - все на повітря. Мені теж про це писали. Цікаво - Фанерний Маршал доповідає головнокомандувачу про те, що у нас за два тижні знищили вже чотири найбільші склади боєприпасів на Донбасі? Не кажучи вже про інші регіони, де теж багато складів "все", - написав Гіркін.

Гіркін панікує через удар по складу боєприпасів у Сніжному / Скріншот

Що відомо про склад боєприпасів у Сніжному

Сніжне з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ. Місто розташоване в глибокому тилу, дуже близько до російського кордону. Росіяни завозили в Сніжне велику кількість техніки і БК.

Obozrevatel повідомляє, що цей склад був розміщений на території заводу "Сніжнянськхіммаш" в глибокому тилу окупантів. З 2014 року туди почали привозити велику кількість російської техніки і боєкомплекти.

Цей склад був найбільшим на окупованій території.

читайте такожВибухи в Чорнобаївці: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

Нагадаємо, про вибухи в Сніжному стало відомо пізно вночі 4 липня. Місцеві відразу зрозуміли, що вибухи пролунали на території заводу, де детонував склад з російськими боєприпасами.

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