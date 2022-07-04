Яскраві спалахи і стовп диму: під Ізюмом ЗСУ підірвали російські склади з БК

На Ізюмському напрямку наші військові підірвали ворожі склади з боєкомплектами.
У Харківській області українські військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії.
Про це повідомляє командування Сухопутних військ Збройних сил України. Також опубліковані кадри з потужними вибухами російських складів з боєприпасами.
"На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з "посиленим" екіпажем окупантів.
"У окупантів є такий цікавий квест-взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.
До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.
"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", - йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ.
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