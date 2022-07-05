Військовий експерт пояснив, як по противнику б'є знищення ЗСУ російських складів з боєприпасами

Військовий експерт пояснив, як по противнику б'є знищення ЗСУ складів з боєприпасами / УНІАН

Українські воїни за останні дні встановили особливе досягнення - знищили практично два десятки складів з боєприпасами, які належать російським окупантам. Про це в коментарі 24 каналу заявив відомий військовий експерт і полковник ЗСУ запасу Олег Жданов.

За його словами, знищення ЗСУ складів з боєприпасами вкрай критичні для російських окупантів.

"Ми дуже ефективно сьогодні знижуємо боєздатність тих частин, які знаходяться на передовій. Вони змушені будуть починати наступні бойові дії фактично з коліс. Те, що привезли – то і витрачаємо. Накопичень у них в Україні все менше і менше", – говорить Жданов.

Фахівець особливо підкреслює, що знищення складів всерйоз знижують боєздатність деяких угруповань російських окупантів.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - перелом у війні в Україні відбудеться не раніше другої половини літа.

"Зараз почнуться перегони між обома сторонами цієї війни. Ми будемо намагатися якомога швидше отримати зброю, а Росія буде поспішати підтягнути техніку і сформувати резерви, щоб задавити наш контрнаступ. На полі бою будуть позиційні бої, обміни ударами, буде деяке зниження інтенсивності бойових дій", - сказав він.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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