Спочатку меню, а тепер дизайн: українцям показали, як виглядатимуть нові шкільні їдальні

У Міністерстві розвитку громад і територій створили спеціальний посібник.
В українських школах вирішили оновити їдальні. Масштабні зміни торкнуться як дизайну, так і наповнення шкільних їдалень.
У Міністерстві розвитку громад і територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн.
Експерти кажуть, що універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні в стандартному сучасному дизайні.
Рекомендації актуальні не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.
Нові їдальні в школах: як вони будуть виглядати
Всього в посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний і дешевше. А другий дизайн - дорогий і складний.
В їдальні будуть меблі з ДСП на металевому каркасі, Підвісні світильники і накладні умивальники.
У другому варіанті, який подорожче, крім візерунків, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок. Також на колонах розмістять дерев'яні панелі. Також меблі буде однотонна, з екологічних матеріалів.
Також зміни торкнуться всі види обладнання в шкільних їдальнях.
Нове шкільне меню
Нагадаємо, в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але батьки почали його критикувати.
Перша леді України Олена Зеленська, яка була ініціатором реформи шкільного харчування, відповіла на критику нового меню в школах і дитсадках. Вона зазначила, що команда, яка ініціювала реформу шкільного харчування, була готова до критики. Однак вони це роблять для здоров'я дітей.
Читайте також:
- "Діти таке не їдять": українці масово розкритикували нове шкільне меню від Клопотенка
- Українці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критику
- "Музичне" пюре: в Одесі поскаржилися на" пукачі " нового шкільного меню