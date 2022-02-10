Спочатку меню, а тепер дизайн: українцям показали, як виглядатимуть нові шкільні їдальні

Як виглядатимуть нові шкільні їдальні в Україні / minregion.gov.ua, УНІАН

В українських школах вирішили оновити їдальні. Масштабні зміни торкнуться як дизайну, так і наповнення шкільних їдалень.

У Міністерстві розвитку громад і територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн.

Експерти кажуть, що універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні в стандартному сучасному дизайні.

Рекомендації актуальні не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.

Нові їдальні в школах: як вони будуть виглядати

Всього в посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний і дешевше. А другий дизайн - дорогий і складний.

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В їдальні будуть меблі з ДСП на металевому каркасі, Підвісні світильники і накладні умивальники.

Дизайн нових їдалень / minregion.gov.ua

Дизайн нових їдалень / minregion.gov.ua

У другому варіанті, який подорожче, крім візерунків, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок. Також на колонах розмістять дерев'яні панелі. Також меблі буде однотонна, з екологічних матеріалів.

Дизайн нових їдалень / minregion.gov.ua

Дизайн нових їдалень / minregion.gov.ua

Також зміни торкнуться всі види обладнання в шкільних їдальнях.

Нове шкільне меню

Нагадаємо, в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але батьки почали його критикувати.

Перша леді України Олена Зеленська, яка була ініціатором реформи шкільного харчування, відповіла на критику нового меню в школах і дитсадках. Вона зазначила, що команда, яка ініціювала реформу шкільного харчування, була готова до критики. Однак вони це роблять для здоров'я дітей.

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