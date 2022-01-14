Українці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критику

Клопотенко відповів на критику харчування в дитсадках і школах / соцмережі,

В Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати.

Відомий кулінар Євген Клопотенко вирішив відповісти українцям на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що тема шкільного харчування стала дуже гарячою і "назбирала всякого", але він поки не розробляв меню для дитячих садків.

"Хочу на це сказати: спасибі кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема залишається на вустах. Небайдужість народу - це рушійна сила змін. І якщо через два роки всі негативні коментарі зникнуть, значить, шкільним харчуванням можна більше не займатися", - зазначив кухар.

читайте також"Діти таке не їдять": українці масово розкритикували нове шкільне меню від КлопотенкаКлопотенко також зазначив, що питання харчування в школах і дитсадках - це "болюча" тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.

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"Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово", - написав він.

Клопотенко з командою, проаналізував всі відгуки та прописав наступні кроки:

Будемо вчити кухарів

Будемо вчити людей, які на місцях складають меню, Як правильно читати норми.

Будемо вчити українців критично мислити і адекватно висловлювати свої думки (це жарт).

Будемо розповідати про основи здорового харчування.

"Я знаю, що ця тема болить. І болить вона сильно, тому що це діти. Тому кожен коментар Я розумію, маю ті ж емоції і крок за кроком впроваджую майбутнє в ті умови, які є зараз. Але у мене є єдине прохання - не мовчіть. Це найгірше. Краще пишіть хейт, але не мовчіть. Бо зміни відбуваються там, де є голос. Все спасибі", - підсумував Клопотенко.

Раніше в мережі показали, чим годують дітей у різних школах України. У Маріуполі Донецької області, наприклад, страви з одного меню, нагадують абсолютно різні страви.