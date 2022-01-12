"Діти таке не їдять": українці масово розкритикували нове шкільне меню від Клопотенка

Нове меню в школах / Євген Клопотенко, Facebook

В Україні з 1 січня всі школи та дитячі садки перейшли на нове оновлене меню. Його розробляла перша леді України Олена Зеленська і відомий кулінар Євген Клопотенко.

У Мережі вже масово обурюються, критикують та відзначають, що діти зовсім не готові до такого кардинального переходу і взагалі не хочуть їсти таку їжу.

Що прибрали зі шкільного меню

Все шкідливе тепер під забороною. Ковбаси, сосиски, булочки. Крім того, в страви перестали додавати цукор і сіль.

У меню з'явилося більше фруктів та овочів.

Батьки обурюються

Багато батьків пишуть, що діти просто перестали їсти в їдальні. Кажуть, що їжа стала не смачною та тепер ходять голодні.

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"З одного боку в раціоні дітей не буде не дуже корисних ковбас і сосисок. З іншого мої син і дочка не готові до деяких змін. Не додавати цукор в какао. Хто з дорослих буде пити какао без цукру? Так само діти його не будуть пити. Зараз не додають сіль. Хто буде їсти взагалі без солі", - скаржиться Олена Лізвинська - експерт з безпеки дітей.

Як виглядає нове шкільне меню

У Facebook-групі Батьки SOS опублікували фото, чим тепер годують дітей.

У Маріуполі Донецької області, наприклад, страви з одного меню, нагадують абсолютно різні страви.

"Їжа в школах Маріуполя. Фото - ЗШ № 26 (знизу), фото - ЗШ № 53 (зверху). Меню одне і теж. За грамами сиру і омлету теж. Сир -15 г, омлет - 53 г", - підписала фото автор Олена Силенко.

На кадрах видно, наскільки різними можуть виглядати однакові страви.

Користувачі не упустили можливості прокоментувати побачене.

"Все залежить від кваліфікації кухарів. Нехай хоч 100 разів змінюють меню, але мало фахівців, які будуть нормально готувати", "У нас в школі теж саме (м. Полтава школа № 24), хоча по місту інша ситуація. Коли батьки стали скаржитися, меню покращилося, але рівно на два дні, потім все стало як було", - пишуть батьки.

Що має бути в шкільному меню

продукти з вищим вмістом харчових волокон (наприклад, гречка замість рису);

віддавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам з високим вмістом клітковини з додаванням висівок і насіння;

м'ясні страви потрібно якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами або салатами;

насичені жири в стравах не повинні становити більше 10% від загальної кількості калорій.

Що говорить один з авторів нового меню в школах Євген Клопотенко

Автор шкільного меню і кулінар Євген Клопотенко в Instagram написав, що сади і школи з 1 січня перейшли на оновлене харчування, але зазначив, що в курсі, що багатьом це не подобається.

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"Це моя ініціатива, щоб у школах знали, що і як готувати за новими правилами (уважно ми прийняли продукти, які школи реально можуть купити і ситуацію з обладнанням). Рецепти затвердили ДПС та МОЗ (+ рекомендували їх на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню в норми або складати його на основі розроблених нами рецептів", - написав він.

Якщо батьки знайшли порушення в садочках і школах

За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово. Також він розповів батькам, що вони можуть перевірити, чи відповідають страви в школі (садку) тим, які він розробляв. Якщо ви знайшли порушення - ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби.

За словами Клопотенка, для тих кулінарів, які не мають достатню кваліфікацію в різних регіонах країни, будуть проводитися онлайн-тренінги.

У шкільних буфетах заборонено:

продавати солодкі хлібобулочні вироби;

продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників та ароматизаторів;

газовані напої;

м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;

непастеризовані соки та молочні продукти;

каву і гриби.

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