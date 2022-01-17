"Музичне" пюре: в Одесі поскаржилися на "пукальні властивості" нового шкільного меню

Нове шкільне меню в Україні продовжують обговорювати в мережі / Facebook Олена Буйневич

Глава департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич розкритикувала нове меню в дитячих садках і школах.

На своїй сторінці в Facebook чиновниця зазначила, що бобові є причиною підвищеного метеоризму в учнів.

"Незвичайними для мене - мами, є норми бобових. Горохові каші, це, можливо, і смачно... так, точно смачно і корисно, але "дитячо-пукальні властивості" значно підвищуються, а в меню вони є. Ну поміркували і внесли бобові в супчики, заморожений горошок чудово виглядає в рагу, а пюре музичне – як делікатес, рідко", - написала Буйневич.

читайте такожЛікар-дієтолог назвала головну користь бобових і розповіла, як їх правильно готуватиТакож чиновниця зазначила, що в стравах нового меню відсутня сіль і цукор. Нововведення, за її словами, "не зайшло" дітям.

Харчування в одеських школах / Facebook Олена Буйневич

"Проблема навіть не з ними, а з нашими харчовими звичками. Не п'ють не солодке. Факт. Виливати. Солодкої випічки немає. Але я підтримую ідею виховувати здорові звички, тому проблеми не бачу", - зазначила Буйневич.

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До інших "плюсів" нового меню вона віднесла відмову від консервації, збільшення кількості фруктів і овочів, а також кисломолочних продуктів.

Харчування в одеських школах / Facebook Олена Буйневич

Нагадаємо, в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати.

Пізніше відомий кулінар і один з авторів меню Євген Клопотенко вирішив відповісти на негативні коментарі.

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