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Без булочок, сосисок і газованої води: у шкільних їдальнях ввели нові заборони

4 січня 2022, 15:43

З 1 січня 2022 року запрацювало оновлене меню для шкільних їдалень.

школа, їдальня
У школах ввели нові правила харчування для учнів / УНІАН

В Україні завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт в рамках реформи шкільного харчування.

З 1 січня 2022 року, оновлене меню для шкільних їдалень складається з 160 страв з обмеженим вмістом солі, цукру, жирів рослинного і тваринного походження та субпродуктів, повідомляється на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Нові вимоги для шкільних їдалень

Всі шкільні установи з 1 січня 2022 року зобов'язані:

  • скоротити кількість цукру в стравах в 2-2, 5 рази - до 7,5 г на один прийом їжі;
  • збільшити кількість фруктів до 100 г в один прийом їжі;
  • зменшити кількість хліба на один прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;
  • збільшити кількість м'яса птиці і молочних продуктів при формуванні меню.

При цьому близько 75% продуктів в їдальнях має бути рослинного походження. Картопля як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень. Заборонено відварювати овочі для приготування салатів на наступний день, а салати заправляти безпосередньо перед видачею.

Що має бути в шкільному меню

  • продукти з вищим вмістом харчових волокон (наприклад, гречка замість рису);
  • віддавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам з високим вмістом клітковини з додаванням висівок і насіння;
  • м'ясні страви потрібно якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами або салатами;
  • насичені жири в стравах не повинні становити більше 10% від загальної кількості калорій.

Сіль можна використовувати тільки йодовану і тільки для приготування їжі.

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Чим заборонено годувати школярів

Застосовувати плавлений сир не дозволяється. Заборонено використовувати соуси і майонези (крім кетчупу), а питна вода повинна бути завжди доступна під час їжі. Сік можна пропонувати в обмеженій кількості без додавання цукру і підсолоджувачів.

У шкільних буфетах заборонено:

  • продавати солодкі хлібобулочні вироби;
  • продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників та ароматизаторів;
  • газовані напої;
  • м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;
  • непастеризовані соки та молочні продукти;
  • кава і гриби.

Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти.

Новації вводяться в контексті боротьби з коронавірусом, зокрема профілактики здорового способу життя.

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