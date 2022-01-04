Без булочок, сосисок і газованої води: у шкільних їдальнях ввели нові заборони

З 1 січня 2022 року запрацювало оновлене меню для шкільних їдалень.
В Україні завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт в рамках реформи шкільного харчування.
З 1 січня 2022 року, оновлене меню для шкільних їдалень складається з 160 страв з обмеженим вмістом солі, цукру, жирів рослинного і тваринного походження та субпродуктів, повідомляється на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Нові вимоги для шкільних їдалень
Всі шкільні установи з 1 січня 2022 року зобов'язані:
- скоротити кількість цукру в стравах в 2-2, 5 рази - до 7,5 г на один прийом їжі;
- збільшити кількість фруктів до 100 г в один прийом їжі;
- зменшити кількість хліба на один прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;
- збільшити кількість м'яса птиці і молочних продуктів при формуванні меню.
При цьому близько 75% продуктів в їдальнях має бути рослинного походження. Картопля як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень. Заборонено відварювати овочі для приготування салатів на наступний день, а салати заправляти безпосередньо перед видачею.
Що має бути в шкільному меню
- продукти з вищим вмістом харчових волокон (наприклад, гречка замість рису);
- віддавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам з високим вмістом клітковини з додаванням висівок і насіння;
- м'ясні страви потрібно якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами або салатами;
- насичені жири в стравах не повинні становити більше 10% від загальної кількості калорій.
Сіль можна використовувати тільки йодовану і тільки для приготування їжі.
Чим заборонено годувати школярів
Застосовувати плавлений сир не дозволяється. Заборонено використовувати соуси і майонези (крім кетчупу), а питна вода повинна бути завжди доступна під час їжі. Сік можна пропонувати в обмеженій кількості без додавання цукру і підсолоджувачів.
У шкільних буфетах заборонено:
- продавати солодкі хлібобулочні вироби;
- продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників та ароматизаторів;
- газовані напої;
- м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;
- непастеризовані соки та молочні продукти;
- кава і гриби.
Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти.
Новації вводяться в контексті боротьби з коронавірусом, зокрема профілактики здорового способу життя.
Читайте ще:
- У Мелітополі підліток влаштував стрілянину в школі і підстрелив однокласника
- У Запоріжжі мамі "заборонили" приводити дитину до школи через "борги"
- На Буковині через спалах небезпечного вірусу всю школу відправили на дистанційне навчання