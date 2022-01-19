"Не міняли з часів СРСР": Зеленська пояснила, чому українці незлюбили нове шкільне меню

Олена Зеленська відповіла на критику нового шкільного меню / instagram.com/olenazelenska_official, Facebook Олена Буйневич

Перша леді України Олена Зеленська, яка була ініціатором реформи шкільного харчування, відповіла на критику нового меню в школах і дитсадках.

У коментарі "Фокусу" вона зазначила, що команда, яка ініціювала реформу шкільного харчування, була готова до критики. Однак вони це роблять для здоров'я дітей.

Перша леді підкреслила, що змін у цій сфері не було з часів СРСР.

"Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом", - зазначила Зеленська.

За її словами, "перехід від старого до нового психологічно складний суспільству".

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"У той же час я б не сказала, що негативні відгуки переважають. Швидше, розділ такий: коментарі "за", "конструктивна критика"і третя група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою "негайно поверніть в шкільні столові булочку з маслом і сосиски". Цей пункт викликає в соцмережах справжні "батли", тому що в нових стравах обмежене (не скасоване, а саме обмежене!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені субпродукти типу сосисок і консервів, кондитерські вироби", - пояснила перша леді.

читайте такожУкраїнці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критикуЗеленська також зазначила, що тим, хто звик до всього перерахованого вище, Нова Шкільна їжа може здатися незвичайною — це називається "харчова звичка".

"Такі звички є у кожного з нас. Однак слід відрізняти шкідливі звички від нешкідливих. Норми про зниження кількості солі і цукру МОЗ затвердило для поліпшення здоров'я українців. Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей молодше 17 років страждають від ожиріння! Вже в підлітковому віці страждають серцево-судинними захворюваннями! Чи варто битися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти", - підсумувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати.