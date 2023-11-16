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ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одному

Яна Ставська
16 листопада 2023, 16:17
Російський пропагандист визнав колосальні втрати серед російських окупантів внаслідок "нальоту".
ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одному
Українці нібито закидали підвал окупантів гранатами / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів, повідомляє журналіст Денис Казанський, посилаючись на зізнання екс-польового командира терористів "ДНР" Володимира Новікова на прізвисько "Алабай".

"Тема сьогоднішнього відео - сумна. Кілька днів тому в Запорізькій області сталася трагічна подія: ДРГ противника зайшла у "розполагу" і, загалом, викосила розполагу", - занил пропагандист.

Казанський зазначає, що жоден з російських воєнкорів про цей випадок не згадував. А ось Новіков підкріпив свої слова ще й відеороликом.

відео дня

ЗСУ знищили цілу казарму окупантів на Запорізькому напрямку - дивіться відео:

ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одному

За словами Новікова, українська ДРГ нібито застосувала безшумну зброю.

"Противник зайшов у підвальне приміщення, яке використовувалося під розполагу. Закидали гранатами і засипали кулями. Втрати були величезні. Загалом, НП", - підсумовує військовий РФ.

У відповідь російські окупанти відкрили хаотичну стрілянину по своїх.

"Звісно, люди відпочивали... було велике скупчення... Коли стріляють, рвуться гранати... Стався хаос, каша...і в тому числі один одного теж зачепили", - визнав Новіков.

Потім Новіков "наїхав" на російських командирів, які не організували належну охорону.

Наприкінці сумний окупант пригадав 2015 рік, коли ЗСУ нібито знищували російських загарбників на блокпостах у Донецькій області.

Втрати Росії

Вже місяць російські окупанти розвивають новий масштабний наступ на сході України, засипаючи вогневі позиції ЗСУ своїм "тушкованим м'ясом".

Зокрема, найбільше "дістається" Авдіївці, яку росіяни намагаються взяти в оточення, та Мар'їнці. Також ЗС РФ стягують сили під Куп'янськ, сподіваючись захопити важливий залізничний вузол.

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Раніше Главред писав, як до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантам під час підготовки до передислокації полку.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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