РФ вдарила по ТЕС у прифронтовому регіоні: українці залишилися без світла та води

Російські окупанти знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання.

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РФ обстріляла ТЕС - ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: t.me/dtek_ua

Російські окупанти атакували теплоелектростанцію в прифронтовому регіоні України. Через обстріл на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомили в ДТЕК вранці 16 листопада, один з населених пунктів поруч зі станцією залишився без електроенергії та водопостачання.

"Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Після припинення ворожих обстрілів енергетики почали ліквідовувати наслідки атак і вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання.

"Робимо все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми", — підкреслили в ДТЕК.

Як повідомляв Главред, вранці в четвер, 16 листопада, у Хмельницькій області прогриміли вибухи. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія може продовжити стратегію обстрілів енергетичної інфраструктури України в осінньо-зимовий період. Однак точний час початку таких атак важко передбачити.

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