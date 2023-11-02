РФ перекинула резерви та пішла на штурм важливого міста: у ЗСУ назвали напрямок

Росіяни також провели передислокацію нових підрозділів, розповів Сергій Дібров.

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РФ перекидає резерви на Куп'янський напрямок / Колаж Вікіпедія, Міноборони РФ

На Куп'янському напрямку російські окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів, що може свідчити про те, що вони вирішили питання з дефіцитом снарядів, розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

Водночас росіяни також провели передислокацію нових підрозділів, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За даними українського офіцера, російські загарбники стали частіше застосовувати міномети і гранатомети. Водночас окупанти намагаються нав'язати воїнам ЗСУ стрілецькі бої. Це може бути пов'язано з надходженням більшої кількості снарядів або передислокації нових підрозділів.

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"Крім того, зараз покращилася погода, і росіяни пробують нав'язати нам стрілецькі бої, а також штурмувати позиції. Втім, ворог не має жодних успіхів, адже наша безпілотна авіація також працює і знищує їхню техніку", - зазначив речник 21-ї ОМБр.

Дібров додав, що на цьому напрямку росіянам важко підійти танками до позицій українських військових, тому окупанти використовують їх як САУ і ведуть вогонь поза зоною прямої видимості.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у бою під Куп'янськом загинув 31-річний майор з Хмельницької області. Останній бій воїн прийняв на Куп'янському напрямку. Вдома у загиблого бійця залишилися мама, дружина і четверо малих дітей – двоє синів і дві дочки.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці. Росіяни так само використовують змішаний по комплектації тип штурмових дій, як на Бахмутському напрямку.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли в Генштабі.

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