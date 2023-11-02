УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ перекинула резерви та пішла на штурм важливого міста: у ЗСУ назвали напрямок

Олексій Тесля
2 листопада 2023, 11:50
Росіяни також провели передислокацію нових підрозділів, розповів Сергій Дібров.
Куп'янськ, війська РФ
РФ перекидає резерви на Куп'янський напрямок / Колаж Вікіпедія, Міноборони РФ

На Куп'янському напрямку російські окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів, що може свідчити про те, що вони вирішили питання з дефіцитом снарядів, розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

Водночас росіяни також провели передислокацію нових підрозділів, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За даними українського офіцера, російські загарбники стали частіше застосовувати міномети і гранатомети. Водночас окупанти намагаються нав'язати воїнам ЗСУ стрілецькі бої. Це може бути пов'язано з надходженням більшої кількості снарядів або передислокації нових підрозділів.

відео дня

"Крім того, зараз покращилася погода, і росіяни пробують нав'язати нам стрілецькі бої, а також штурмувати позиції. Втім, ворог не має жодних успіхів, адже наша безпілотна авіація також працює і знищує їхню техніку", - зазначив речник 21-ї ОМБр.

Дібров додав, що на цьому напрямку росіянам важко підійти танками до позицій українських військових, тому окупанти використовують їх як САУ і ведуть вогонь поза зоною прямої видимості.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у бою під Куп'янськом загинув 31-річний майор з Хмельницької області. Останній бій воїн прийняв на Куп'янському напрямку. Вдома у загиблого бійця залишилися мама, дружина і четверо малих дітей – двоє синів і дві дочки.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці. Росіяни так само використовують змішаний по комплектації тип штурмових дій, як на Бахмутському напрямку.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли в Генштабі.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ Купянск війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Окупанти намагаються наступати під Вугледаром: Зеленський розкрив деталі

Окупанти намагаються наступати під Вугледаром: Зеленський розкрив деталі

13:13 Україна
Путін дав задню: Захід пообіцяв потужну відповідь на ядерний удар РФ по Україні – FT

Путін дав задню: Захід пообіцяв потужну відповідь на ядерний удар РФ по Україні – FT

12:48 Світ
Термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю, є 2 варіанти – Клочок

Термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю, є 2 варіанти – Клочок

11:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:36

Спорт чи харчування – що важливіше: тренерка назвала єдину правильну формулу схуднення

13:13

Окупанти намагаються наступати під Вугледаром: Зеленський розкрив деталі

13:07

Китайський гороскоп на завтра 3 листопада: Кабанам - покупка, Драконам - почуття

12:48

Путін дав задню: Захід пообіцяв потужну відповідь на ядерний удар РФ по Україні – FT

12:42

Кордон з Польщею заблокують до кінця року: хто не виїде з України

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
12:41

Невиліковно хвора Селін Діон вперше за три роки з'явилася на публіці

12:25

Росія призупинила масовані атаки: розвідка пояснила причини

12:19

Мокра Тіна Кароль презентувала свій найвідвертіший кліпВідео

11:55

Термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю, є 2 варіанти – Клочок

Реклама
11:50

РФ перекинула резерви та пішла на штурм важливого міста: у ЗСУ назвали напрямок

11:48

За тиждень РФ могла втратити чотири ЗРК великої дальності - розвідка Британії

11:42

ЗСУ отримали вже 240 авто за сприяння Favbet Foundation

11:41

Церковне свято 3 листопада: що не можна робити на Акепсима, Йосипа і Айтала

11:31

На якому товарі найбільша націнка: експерт назвав 10 переоцінених продуктів

11:30

"Ми повинні провчити Ізраїль": ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими атаками

11:20

Миші це ненавидять: чоловік показав, як зробити ватяні кульки від гризунівВідео

11:20

"Майже овочевий салат": український телеведучий несподівано захворів на рідкісне захворюванняВідео

11:06

Сотні літаків і гелікоптерів: РФ може створити нові штурмові ескадрильї - Залужний

10:45

"Це помилка": Залужний назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ

10:30

Четверо дітей лишилися без тата: в бою загинув 31-річний майор з Хмельниччини

Реклама
10:27

Найнебезпечніші тварини вбивці: топ-10 головних вбивць планети

10:24

"Потрібен унікальний винахід": Залужний назвав "рецепт" завершення війни в Україні

09:54

"Рішення прийняте, ХАМАСу в Секторі Гази не буде" - посол Ізраїлю Михаель Бродський

09:51

Данілов відповів на вимогу республіканців щодо "стратегії перемоги" України

09:43

"Російські наративи": в РНБО відповіли на скандальну статтю Time про війну і втрати ЗСУ

09:42

Окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном: 40 прильотів, є загиблаФото

09:36

Навіщо на кухонних ножицях зубці: 3 корисні функції, які мало хто використовує

09:20

"Можу бути і краще": Слава Камінська похвалилася струнким тіломВідео

09:00

Путін готується до громадянської війни в РФ, у Дагестані придушили її репетицію - КлочокЕксклюзив

08:55

Тримайте їх подалі від вух: для чого насправді потрібні ватяні палички

08:48

Хто може приєднатися до РФ у разі гібридного конфлікту: відповідь експерта

08:38

Окупанти готуються до нового наступу на Авдіївку: попруть у лобову атаку

08:19

ЗСУ проводять атаки на лівому березі Херсонщини: де йдуть бойові дії

08:18

Гороскоп на завтра 3 листопада 2023: Тельцю - незалежність, Раку - азарт і пристрасть

08:03

Росіяни під Авдіївкою потрапили в пасткуПогляд

07:53

Спікер Палати представників підтримує надання допомоги Україні, але є "але" – Politico

07:12

Місячний день 3 листопада 2023: Місяць обіцяє знайти хорошу роботу і розширити бізнес

06:10

Погроми в Махачкалі: а чи існує Росія взагалі?Погляд

04:15

Зіркова українська дзюдоїстка поманила голими плічками у відкритій сукні

03:45

Що буде, якщо жувати жуйку більше 10 хвилин: більшість людей про це не здогадується

Реклама
03:10

Загроза ядерного удару РФ по Україні: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарійВідео

02:35

Серце прослужить набагато довше: лікар назвав продукти, яких потрібно уникати

02:05

Політолог розповів, чи загрожують витівки угорського Орбана розвалом ЄС

01:35

"Суцільна бійка і хаос": як Путін міг би почати гібридну війну проти Заходу

01:20

Чи визначите ви, хто на картинці не є людиною: тест для найрозумніших

01 листопада, середа
23:59

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

22:50

Знайдіть безпечний вихід на зображенні за 30 секунд: це завдання вирішать одиниці

22:40

"Буде важко": Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку

22:25

Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

22:19

"Дізнавшись найстрашніше": Козловський відреагував на свою смерть у росЗМІ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти