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Вибухи у військовій частині в РФ: в росіян паніка через "зниклих" окупантів

Альона Вороніна
16 листопада 2023, 15:57
У РФ поскаржилися, нібито вибухи і пожежа сталися через атаку дрона. Пожежа знищила склад боєприпасів. Родичі військових РФ панікують, бо не можуть їх знайти.
Пожар в Волгограде
У росіян паніка через "зниклих" окупантів після пожежі у Волгограді/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

У країні-агресорці Росії в ніч на четвер, 16 листопада, сталися вибухи і спалахнула пожежа у військовій частині біля села Котлубань у Волгоградській області. Внаслідок цього, як підтвердили в ГУР Міноборони України, був знищений арсенал боєприпасів російських окупантів.

Тим часом російське видання ASTRA повідомило, нібито пожежа спалахнула внаслідок атаки безпілотника. У виданні пишуть, нібито дрон вибухнув поруч з одним зі складів, де зберігалися стрілецькі набої. Після вибуху склад загорівся.

При цьому, за офіційною інформацією країни-агресорки Росії, через пожежу вночі були евакуйовані 630 людей: 379 військовослужбовців, 251 цивільний працівник і троє дітей.

відео дня

Але у російських ЗМІ в той же час повідомляють, що родичі російських військових, які були у військовій частині, досі не можуть з ними зв’язатися. Так, на російському місцевому порталі "Волгоград онлайн" опублікували коментар жінки, племінник якої цієї ночі повинен був йти в наряд. За словами жінки, її племінник досі не виходить на зв’язок. Також рідні інших військових теж не можуть до них додзвонитися. Хоча офіційно в РФ про постраждалих не повідомлялося.

У російському виданні ASTRA зазначають, що військова база у Котлубані є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів.

Пожар в Волгограде
Пожежа у Волгограді/ скрін

Дивіться відео пожежі у Волгограді:

Нагадаємо, раніше у ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді. Черговий вибух на території Росії призвів до того, що окупаційні війська позбулися ще одного складу з артилерійськими боєприпасами. При цьому представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що у ГУР не можуть ані підтвердити, ані спростувати причетність України до пожежі.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, 11 листопада у Росії горів пороховий завод у Тамбові, перед пожежею пролунав вибух. За даними російських ЗМІ, за півтори години вогонь нібито вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних. Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії.

Раніше в ISW зазначали, що потужний вибух на залізниці в РФ могло влаштувати ГУР. На території РФ за два дні сталися три потужні вибухи. Щонайменше один із них – підрив залізничних рейок – могло влаштувати ГУР, кажуть в ISW.

Нагадаємо, під Москвою дрон атакував завод, який виробляє "Кинджали". Безпілотник впав і вибухнув на території КБ Машинобудування в Коломні опівночі 13 листопада.

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