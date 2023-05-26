"Смертельний сценарій": без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться – Дикий

Україна має ще місяць на підготовку до контрнаступальної операції, за який під’їде ще техніка і зброя, поки РФ спалюватиме свої ресурси.

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Без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться, вважає Дикий/ колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, УНІАН

Україна повинна здійснити контрнаступ цього літа, незважаючи на усі можливі перешкоди. У межах найближчих місяців час працює на нас, а от потім він почне працювати на країну-агресорку Росію. За рік РФ може провести ще одну-дві хвилі мобілізації і кинути на фронт ще 200-300 тисяч окупантів, а також знайти способи обходити санкції та оживити свою оборонну промисловість.

До того ж, якщо Україна до осені 2023 року не покаже суттєві результати, то підтримка з боку союзників зменшиться, і Захід може почати тиснути на Київ, щоб змусити його до переговорів з Москвою. Про це розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий під час чату на Главреді.

Він зазначив, що контрнаступ повинен початися найближчим часом, а коли це буде – ще у травні, чи вже у червні – про це знає лише Генштаб ЗСУ.

Якщо до осені Україна не доб’ється якихось результатів, є небезпека заморожування фронту, наголосив Дикий.

"Наші союзники залишили нам дуже вузьке вікно можливостей: якщо до осені ми не покажемо суттєвих результатів, підтримка слабшатиме, і нам почнуть викручувати руки й саджати за стіл переговорів із агресором. Це для нас є абсолютно неприйнятним і смертельно небезпечним сценарієм. Заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту може стати суворою реальністю, якщо до осені у нас не буде значних успіхів і просувань на фронті", – зазначив він.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Країна-агресорка РФ зараз якраз намагається доносити світу думку про те, що нібито "у цій війні не буде переможців, обидві сторони вже досягнули максимуму, і тому потрібно заморожувати війну по нинішній лінії", каже експерт.

"І це не просто так. Росіянам саме зараз дуже потрібна пауза. Бо в межах найближчих місяців час іще працює на нас, а от у перспективі року він уже починає працювати на російських окупантів", – зазначає Дикий.

Україна може готуватися до контрнаступу ще місяць

За словами експерта, якщо Україна буде готуватися до контрнаступу ще місяць, то це піде їй на руку, адже за цей час доїде ще техніка та озброєння від партнерів і ми встигнемо підготувати ще більше військових. Паралельно захисники України встигнуть перемолотити ще чималу кількість російських загарбників, і РФ втратить ще більше техніки.

Але розтягування початку контрнаступу на кілька місяців чи рік може мати серйозні наслідки для України, адже РФ за цей час може краще підготуватися і кинути на фронт ще більше мобілізованих окупантів.

"Що таке зараз "плюс рік"? Це в Росії відбулася ще одна-дві хвилі мобілізації. Тобто скільки би ми тут не утилізували, вони досиплять ще 200-300 тисяч осіб. Зараз вони цього не можуть, а з осені – зможуть. Є таке поняття як пропускна здатність мобілізаційної системи, російська складає 200-250 тисяч за один набір, а цикл опрацювання цього набору становить приблизно чотири місяці. Тож восени росіяни можуть провести нову велику мобілізацію, почати можуть навіть влітку, а восени вже почнуть кидати мобілізованих на фронт. За місяць вони цього зробити не можуть", – пояснив Дикий.

Крім того, за рік росіяни можуть знайти дірки у санкційній системі й оживити свою оборонну промисловість.

"Тобто на довгій перспективі нам невигідна пауза, а, відтак, і відкладання наступу на наступний рік. А кожен плюс тиждень зараз – це поки що працює на нас. У короткій перспективі нам варто не поспішати. Але йдеться саме про теплий сезон цього року", – зазначив Дикий.

Також він закликав не називати майбутню операцію контрнаступом. Він наголосив, що це "велика наступальна кампанія, розрахована на весь теплий період цього року, до осені включно".

Дивіться відео чату з Євгеном Диким на Главреді:

Контрнаступ українських військових

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові намагаються взяти Бахмут у напівоточення, щоб знищити окупантів всередині міста, не штурмуючи позиції ворога. Однак окупанти хочуть завадити цьому та посилюються на флангах біля Бахмута.

Нагадаємо, 25 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сили оборони України почали контрнаступальну операцію, інтенсивні бойові дії йдуть вже декілька днів. Західні озброєння використовуватимуться для ударів по російських окупантах у Криму і на Донбасі.

Проте після цього у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступу. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що підготовка триває, і контрнаступ ЗСУ почнеться після отримання всієї необхідної зброї від Заходу.

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