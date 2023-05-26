УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Смертельний сценарій": без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться – Дикий

Альона Вороніна
26 травня 2023, 11:54 оновлено 26 травня, 12:00
791
Україна має ще місяць на підготовку до контрнаступальної операції, за який під’їде ще техніка і зброя, поки РФ спалюватиме свої ресурси.
Украинские военные, Евгений Дикий
Без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться, вважає Дикий/ колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, УНІАН

Україна повинна здійснити контрнаступ цього літа, незважаючи на усі можливі перешкоди. У межах найближчих місяців час працює на нас, а от потім він почне працювати на країну-агресорку Росію. За рік РФ може провести ще одну-дві хвилі мобілізації і кинути на фронт ще 200-300 тисяч окупантів, а також знайти способи обходити санкції та оживити свою оборонну промисловість.

До того ж, якщо Україна до осені 2023 року не покаже суттєві результати, то підтримка з боку союзників зменшиться, і Захід може почати тиснути на Київ, щоб змусити його до переговорів з Москвою. Про це розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий під час чату на Главреді.

Він зазначив, що контрнаступ повинен початися найближчим часом, а коли це буде – ще у травні, чи вже у червні – про це знає лише Генштаб ЗСУ.

Якщо до осені Україна не доб’ється якихось результатів, є небезпека заморожування фронту, наголосив Дикий.

"Наші союзники залишили нам дуже вузьке вікно можливостей: якщо до осені ми не покажемо суттєвих результатів, підтримка слабшатиме, і нам почнуть викручувати руки й саджати за стіл переговорів із агресором. Це для нас є абсолютно неприйнятним і смертельно небезпечним сценарієм. Заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту може стати суворою реальністю, якщо до осені у нас не буде значних успіхів і просувань на фронті", – зазначив він.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий – український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Країна-агресорка РФ зараз якраз намагається доносити світу думку про те, що нібито "у цій війні не буде переможців, обидві сторони вже досягнули максимуму, і тому потрібно заморожувати війну по нинішній лінії", каже експерт.

"І це не просто так. Росіянам саме зараз дуже потрібна пауза. Бо в межах найближчих місяців час іще працює на нас, а от у перспективі року він уже починає працювати на російських окупантів", – зазначає Дикий.

Україна може готуватися до контрнаступу ще місяць

За словами експерта, якщо Україна буде готуватися до контрнаступу ще місяць, то це піде їй на руку, адже за цей час доїде ще техніка та озброєння від партнерів і ми встигнемо підготувати ще більше військових. Паралельно захисники України встигнуть перемолотити ще чималу кількість російських загарбників, і РФ втратить ще більше техніки.

Але розтягування початку контрнаступу на кілька місяців чи рік може мати серйозні наслідки для України, адже РФ за цей час може краще підготуватися і кинути на фронт ще більше мобілізованих окупантів.

"Що таке зараз "плюс рік"? Це в Росії відбулася ще одна-дві хвилі мобілізації. Тобто скільки би ми тут не утилізували, вони досиплять ще 200-300 тисяч осіб. Зараз вони цього не можуть, а з осені – зможуть. Є таке поняття як пропускна здатність мобілізаційної системи, російська складає 200-250 тисяч за один набір, а цикл опрацювання цього набору становить приблизно чотири місяці. Тож восени росіяни можуть провести нову велику мобілізацію, почати можуть навіть влітку, а восени вже почнуть кидати мобілізованих на фронт. За місяць вони цього зробити не можуть", – пояснив Дикий.

Крім того, за рік росіяни можуть знайти дірки у санкційній системі й оживити свою оборонну промисловість.

"Тобто на довгій перспективі нам невигідна пауза, а, відтак, і відкладання наступу на наступний рік. А кожен плюс тиждень зараз – це поки що працює на нас. У короткій перспективі нам варто не поспішати. Але йдеться саме про теплий сезон цього року", – зазначив Дикий.

Також він закликав не називати майбутню операцію контрнаступом. Він наголосив, що це "велика наступальна кампанія, розрахована на весь теплий період цього року, до осені включно".

Дивіться відео чату з Євгеном Диким на Главреді:

Контрнаступ українських військових

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові намагаються взяти Бахмут у напівоточення, щоб знищити окупантів всередині міста, не штурмуючи позиції ворога. Однак окупанти хочуть завадити цьому та посилюються на флангах біля Бахмута.

Нагадаємо, 25 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сили оборони України почали контрнаступальну операцію, інтенсивні бойові дії йдуть вже декілька днів. Західні озброєння використовуватимуться для ударів по російських окупантах у Криму і на Донбасі.

Проте після цього у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступу. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що підготовка триває, і контрнаступ ЗСУ почнеться після отримання всієї необхідної зброї від Заходу.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні вторгнення Росії Євген Дикий контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

НАТО хоче підвищити статус України як партнера, але не пропонувати швидке членство - Euracitiv

НАТО хоче підвищити статус України як партнера, але не пропонувати швидке членство - Euracitiv

12:58 Україна
"Смертельний сценарій": без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться – Дикий

"Смертельний сценарій": без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться – Дикий

11:54 Україна
Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі: одна людина загинула, 15 - поранено

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі: одна людина загинула, 15 - поранено

11:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:05

Кримський міст перебивається парою ракет: Дикий назвав сценарій звільнення Криму

12:58

НАТО хоче підвищити статус України як партнера, але не пропонувати швидке членство - Euracitiv

12:52

Звідки пішла лайлива фраза "дідька лисого": Авраменко пояснив колоритний вислівВідео

12:42

Гороскоп на завтра 27 травня 2023: Тельцям - неземна удача, Рибам - конфліктиВідео

12:10

Медведєв вибухнув погрозою Росії "завдати превентивного ядерного удару"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:54

"Смертельний сценарій": без успішного контрнаступу до осені фронт заморозиться – ДикийВідео

11:44

Гороскоп на червень 2023 для всіх знаків зодіаку: відносини, фінанси і здоров'яВідео

11:42

Солістка KAZKA зібралася заміж: співачка поніжилася в обіймах коханогоВідео

11:28

Британська JKX спрямує левову частину доходу від продажу російських активів на допомогу ЗСУ

Реклама
11:13

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі: одна людина загинула, 15 - пораненоВідео

11:08

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФВідео

11:02

Суперскладна головоломка: потрібно знайти 24 трикутника за 6 хвилин

11:01

Нам би такий "снарядний голод", як у росіян!Погляд

11:00

Військовий експерт розповів, чи варто ЗСУ знищувати Кримський містВідео

10:54

Китай озвучив неочікувану причину війни РФ проти України

10:26

"Patriot їх з'їдять": у США льотчик висміяв плани РФ атакувати Україну літакамиВідео

10:08

Загадка, яка "підірве" ваш мозок: потрібно знайти привида серед людей за 5 секунд

10:03

У Білгородській області дрон атакував будівлю "Газпрому"Відео

09:34

У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпостуВідео

09:32

Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатівВідео

Реклама
09:25

Як оформити пенсію під час війни: у ПФУ розповіли, що змінилосяВідео

09:00

У Росії почнеться смута, коли ЗСУ тріумфально зайдуть до Криму – Євген ДикийЕксклюзив

08:53

"Війна почнеться знову": повалення Путіна і розвал РФ є завданням ЗСУ – ФейгінВідео

08:44

Тарифи зростуть у будь-якому випадку: чиновники назвали реальну ціну електрикиВідео

08:19

Краснодар у РФ атакували дрони, в місті прогриміли вибухи - ЗМІ

07:55

"РФ хоче контролю": в ISW пояснили справжню мету розміщення ядерної зброї РФ в БілорусіВідео

07:34

Україні під силу відновити державні кордони 1991 року - Держдеп США

06:50

Вночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами, лунали вибухи: що відомо

06:20

Імперія дурних понтів, в яку вірять лише окремі розумові збоченціПогляд

05:40

Гороскоп на червень 2023: на Раків чекають прибуткові часи

05:15

Коли потрібно солити борщ: господині розповіли, чому в цій справі не слід поспішатиВідео

04:50

Ейдман спрогнозував, чи похитнуть рейди російських добровольців режим ПутінаВідео

04:00

Яке сьогодні свято: чим особливий цей день і у кого іменини 26 травня

03:30

Приречені жити у розкоші: під якими знаками зодіаку народжуються мільярдериВідео

03:20

Найсмачніша закусочка до шашлику за 20 хвилин: чудовий рецептВідео

03:00

У Путіна намагаються замовчувати рейд на Білгородщину: експерт пояснив дії РФВідео

02:35

Два чоботи пара: 3 знаки зодіаку, які будуть ідеальними друзямиВідео

02:05

Волочкова назвала безглузду причину, чому від неї шарахається єдина донькаВідео

01:35

Дефіцит ресурсів і "голі" кордони: експерт назвав проблеми, які топлять РФВідео

00:44

Як українською сказати "всплывающее окно": Авраменко озвучив мелодійний виразВідео

Реклама
25 травня, четвер
23:50

Карколомний тест на IQ: тільки генії помітять помилку на зображенні бабки

23:27

Секрет щасливого життя Тіни Тернер - останнє інтерв'ю співачкиВідео

23:11

Один з них Герой України: Зеленський розповів, хто збив російські Су-25Відео

22:31

Тест на знання української мови з каверзою: з ним впораються лише найуважнішіВідео

22:23

"Кордон РФ зовсім дірявий": російські добровольці побували у Курській областіВідео

22:01

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"Відео

21:47

Співала від болю: Маша Полякова зробила перше татуювання на ніжному місці

21:11

"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФВідео

21:03

"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відеоВідео

20:56

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12Відео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти