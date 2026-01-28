МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

Попри заклик МВС підготувати запаси продуктів на випадок відключень енергії, енергетичний експерт наголошує, що наразі немає підстав для паніки.

https://glavred.net/ukraine/mvd-sovetuet-sdelat-zapasy-edy-i-vody-est-li-osnovaniya-dlya-paniki-10736174.html Посилання скопійоване

Експерт відреагував на заяви МВС зробити запаси продуктів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В МВС закликали зробити запас продуктів та води

Наразі причин для паніки немає

На тлі складної ситуації в енергосистемі МВС України закликає громадян підготувати базові запаси на випадок тривалих відключень світла та тепла, розраховані щонайменше на 3–5 днів. Однак зараз нема потреби бігти і скуповувати гречку, воду і туалетний папір. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його оцінкою, наразі немає жодних підстав для паніки. Рябцев зазначив, що ситуація з енергетикою не є критичною, тож немає потреби поспіхом бігти до магазинів і масово скуповувати товари.

відео дня

"Проблеми є тільки з тими будинками, які на вході мають тільки холодну воду і електричну енергію. З ними стовідсотково є проблеми, якщо зрозуміло, що ні завтра, ні післязавтра в них не буде встановлено генератор. У таких умовах мешканцям таких будинків потрібно у когось ночувати або забезпечити опалення якимось способом", - вказав він.

Рябцев зауважив, що люди, які опинилися у складних умовах, і без того усвідомлюють реальний стан речей та намагаються впоратися з труднощами власними силами, виходячи зі своїх можливостей.

"Адже як перебувати в квартирі при мінусовій температурі?", - наголошує він.

Експерт також підкреслив, що робити запаси у такій ситуації немає сенсу. За його словами, незрозуміло, що саме варто купувати: сірники без можливості щось розпалити, бензин, який небезпечно зберігати в помешканні, чи продукти, які за потепління швидко зіпсуються. Навіть хліб, на його думку, не є раціональною покупкою в таких умовах.

""Тривожний чемоданчик", напевно, всі зібрали ще в 2022 році. Напевно, у кожного з нас в коридорі стоїть чемоданчик, набитий тим, що може знадобитися", - резюмує він.

Що цьому передувало

22 січня в Міністерстві внутрішніх справ звернулися до громадян із закликом заздалегідь підготувати запас базових речей у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній сфері. У МВС порадили мати вдома резерв питної й технічної води, запас продуктів із тривалим терміном зберігання та необхідні медикаменти щонайменше на три–п’ять днів.

"Подбайте про запас води, продуктів і ліків щонайменше на 3 доби, а також наявність корму та води для домашніх улюбленців", - йдеться у повідомленні.

/ Фото: МВС

Коли ситуація із світлом покращиться - думка експерта

Як раніше писав Главред, в Україні спостерігається поступове поліпшення стану енергосистеми, що пов’язано з підвищенням температури повітря. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв. Він зазначив, що найближчим часом можливе відчутне пом’якшення графіків відключень електроенергії, однак наголосив, що є важливий фактор, який слід враховувати.

"Це буде, ну, як знову ж таки, усе залежить від фактора "Путін", який непрогнозований. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня по всій Україні запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир’я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев також наголосив, що з настанням температур близьких до нуля не варто очікувати скорочення тривалості відключень або їх повного скасування.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред