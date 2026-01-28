Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

Юрій Берендій
28 січня 2026, 19:31
389
Попри заклик МВС підготувати запаси продуктів на випадок відключень енергії, енергетичний експерт наголошує, що наразі немає підстав для паніки.
МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки
Експерт відреагував на заяви МВС зробити запаси продуктів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В МВС закликали зробити запас продуктів та води
  • Наразі причин для паніки немає

На тлі складної ситуації в енергосистемі МВС України закликає громадян підготувати базові запаси на випадок тривалих відключень світла та тепла, розраховані щонайменше на 3–5 днів. Однак зараз нема потреби бігти і скуповувати гречку, воду і туалетний папір. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його оцінкою, наразі немає жодних підстав для паніки. Рябцев зазначив, що ситуація з енергетикою не є критичною, тож немає потреби поспіхом бігти до магазинів і масово скуповувати товари.

відео дня

"Проблеми є тільки з тими будинками, які на вході мають тільки холодну воду і електричну енергію. З ними стовідсотково є проблеми, якщо зрозуміло, що ні завтра, ні післязавтра в них не буде встановлено генератор. У таких умовах мешканцям таких будинків потрібно у когось ночувати або забезпечити опалення якимось способом", - вказав він.

Рябцев зауважив, що люди, які опинилися у складних умовах, і без того усвідомлюють реальний стан речей та намагаються впоратися з труднощами власними силами, виходячи зі своїх можливостей.

"Адже як перебувати в квартирі при мінусовій температурі?", - наголошує він.

Експерт також підкреслив, що робити запаси у такій ситуації немає сенсу. За його словами, незрозуміло, що саме варто купувати: сірники без можливості щось розпалити, бензин, який небезпечно зберігати в помешканні, чи продукти, які за потепління швидко зіпсуються. Навіть хліб, на його думку, не є раціональною покупкою в таких умовах.

""Тривожний чемоданчик", напевно, всі зібрали ще в 2022 році. Напевно, у кожного з нас в коридорі стоїть чемоданчик, набитий тим, що може знадобитися", - резюмує він.

Що цьому передувало

22 січня в Міністерстві внутрішніх справ звернулися до громадян із закликом заздалегідь підготувати запас базових речей у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній сфері. У МВС порадили мати вдома резерв питної й технічної води, запас продуктів із тривалим терміном зберігання та необхідні медикаменти щонайменше на три–п’ять днів.

"Подбайте про запас води, продуктів і ліків щонайменше на 3 доби, а також наявність корму та води для домашніх улюбленців", - йдеться у повідомленні.

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки
/ Фото: МВС

Коли ситуація із світлом покращиться - думка експерта

Як раніше писав Главред, в Україні спостерігається поступове поліпшення стану енергосистеми, що пов’язано з підвищенням температури повітря. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв. Він зазначив, що найближчим часом можливе відчутне пом’якшення графіків відключень електроенергії, однак наголосив, що є важливий фактор, який слід враховувати.

"Це буде, ну, як знову ж таки, усе залежить від фактора "Путін", який непрогнозований. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він.

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня по всій Україні запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир’я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев також наголосив, що з настанням температур близьких до нуля не варто очікувати скорочення тривалості відключень або їх повного скасування.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні відключення відключення Геннадій Рябцев відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

19:31Україна
Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

18:43Енергетика
Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

18:12Економіка
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Останні новини

19:59

Концерт пам'яті Степана Гігі: українська співачка відмовилася від участі в заході

19:37

Учні можуть не ходити на уроки християнської етики: за якої умови

19:33

Всього одна хитрість — і яєчня буде ідеальною: смак здивує з першої виделкиВідео

19:31

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

19:10

Є всі ознаки російської підготовки до агресії у БалтіїПогляд

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
18:55

Через 40 років зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі

18:43

Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

Реклама
18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

Реклама
16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

14:09

В GTA та Need For Speed знайшли українську музику: що за треки

13:52

У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

13:52

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:09

У "Парочці слідчих" з’явиться нова героїня: хто з акторок доєднався до популярного детективу

12:49

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

12:49

Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

Реклама
12:09

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

12:09

Токсичне материнство: фрази, які забороняють дітям бути щасливими

11:50

Скасування графіків відключень: експерт сказав, коли українці зможуть видихнути

11:35

Там холодно, гучно та незручно: стюардеса назвала найгірші місця в літаку

11:24

4-річна дівчинка втратила маму і ледь не згоріла: наслідки удару по КиївщиніФото

11:07

Від виробника до аптек і лікарень: який шлях проходять ліки? Досвід провідного дистриб'ютора "БаДМ" новини компанії

11:00

Після підпалу зникло світло: партизани провели успішну диверсію в Удмуртії

10:58

Донбас – лише перший крок: в ISW назвали істинні стратегічні цілі Кремля

10:34

Пенсія в 50 років і доплата в 1000 гривень: хто з українців отримає "бонус"

10:26

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти