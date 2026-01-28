В частині областей України перестали діяти графіки відключень - причина

Що повідомили в Укренерго:
- Частина областей України переходить на аварійні відключення
- Повернення до графіків відключень відбудеться після стабілізації системи
Через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго. Там зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Та поки це не відбудеться, попередньо оприлюднені графіки відключень перестають діяти.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
В яких областях запровадили аварійні відключення
В частині Одеської області застосовуються графіки стабілізаційних відключень. В Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені, тобто аварійні відключення не за графіком.
За наказом НЕК Укренерго 28 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії і в Дніпропетровській області. Окрім цього продовжують жити без графіків відключень мешканці Києва.
Чи є загроза тотального блекауту в Україні - думка експерта
Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, незважаючи на локальні труднощі, енергосистема України в цілому залишається керованою.
В окремих областях відновлення може зайняти кілька днів, але ремонтні роботи тривають, і електропостачання поступово повертається до норми. За словами експерта, з кожним етапом ситуація поліпшується, а з підвищенням температури процес стане помітно простішим.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися. Подальші відключення світла залежать від багатьох чинників.
Раніше стало відомо, що 28 січня у всіх регіонах України вимикатимуть світло. В Укренерго повідомили, що протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.
Напередодні мешканців Києва повідомили, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже у найближчі декілька днів.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
