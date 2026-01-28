Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

В частині областей України перестали діяти графіки відключень - причина

Анна Косик
28 січня 2026, 08:07оновлено 28 січня, 08:47
381
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в окремих регіонах наразі не діють.
Энергетика
Графіки погодинних відключень діють не усюди / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що повідомили в Укренерго:

  • Частина областей України переходить на аварійні відключення
  • Повернення до графіків відключень відбудеться після стабілізації системи

Через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго. Там зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Та поки це не відбудеться, попередньо оприлюднені графіки відключень перестають діяти.

відео дня

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

В яких областях запровадили аварійні відключення

В частині Одеської області застосовуються графіки стабілізаційних відключень. В Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені, тобто аварійні відключення не за графіком.

За наказом НЕК Укренерго 28 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії і в Дніпропетровській області. Окрім цього продовжують жити без графіків відключень мешканці Києва.

В частині областей України перестали діяти графіки відключень - причина
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чи є загроза тотального блекауту в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, незважаючи на локальні труднощі, енергосистема України в цілому залишається керованою.

В окремих областях відновлення може зайняти кілька днів, але ремонтні роботи тривають, і електропостачання поступово повертається до норми. За словами експерта, з кожним етапом ситуація поліпшується, а з підвищенням температури процес стане помітно простішим.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися. Подальші відключення світла залежать від багатьох чинників.

Раніше стало відомо, що 28 січня у всіх регіонах України вимикатимуть світло. В Укренерго повідомили, що протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.

Напередодні мешканців Києва повідомили, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже у найближчі декілька днів.

Більше новин:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

09:01Війна
Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні

09:00Інтерв'ю
В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів

В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів

08:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

Останні новини

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

09:05

Випробування позаду: у трьох знаків зодіаку життя піде вгору до кінця лютого 2026 року

09:01

Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

09:00

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні

08:47

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна
08:43

В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів

08:36

МініХардкісс: Юлія Саніна показала, який тепер вигляд має її 10-річний син

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

В частині областей України перестали діяти графіки відключень - причина

Реклама
07:46

Нова хвороба після госпіталізації: Олена Мозгова розповіла про свій стан

07:37

Друга ніч під ударами: РФ атакувала житлові будинки і монастир в Одесі, є постраждалі

06:48

РФ атакувала Запоріжжя, Київщину, Кривий Ріг: є руйнування, жертви та пораненіФото

06:10

Чому в Китаї почалися масові чистки армійської верхівкиПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

05:13

Як зрозуміти, що стосункам прийшов кінець: 6 тривожних дзвіночків

04:30

Удача бере курс на них: три знаки зодіаку входять в еру феєричного достатку

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з сумками за 71 секунду

03:31

Як зробити затишний будинок без великих грошей: помилки, які видають дешевий ремонтВідео

03:02

Сім'я взяла ретривера цуциком, але через 7 місяців він приголомшив своєю вагою

02:35

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Реклама
02:05

Несподівана ознака деменції: що більшість людей помилково ігнорує

01:20

У Києві та Одесі потужні вибухи після атаки дронів: названо місця "прильотів"

01:04

"На мене кричав: "Ти що, не розумієш": наречена Кулеби розповіла про його емоційний дзвінок

00:28

"Найкраще, що може бути в житті": переможниця "Холостяка" розкрила стать дитини

00:26

Понад мільйон загиблих і поранених: розкрито катастрофічні втрати РФ

27 січня, вівторок
23:40

Без підпису ЄС і військ США: Сибіга про мирний план щодо завершення війни

23:19

Коли можуть перестати вимикати світло: названо терміни покращення ситуації

22:34

Майже ніхто не знає: прихована функція звичайного приладу на кухні змінює все

22:05

Коли і де в Черкаській області будуть виключати світло - графіки на 28 січня

22:03

Світла не буде до 9,5 годин: графіки відключень для Львова і області на 28 січня

21:34

Вагон вигорів дотла: РФ вдарила по поїзду з людьми, є жертви й пораненіФотоВідео

21:29

Вчені перевели Годинник Судного дня: людство ближче до "катастрофи"

21:27

Коли не буде світла в Запоріжжі та області 28 січня - оновлені графіки відключень

21:26

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував РусьВідео

20:30

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: названо ймовірні цілі та терміни

20:27

Світло вимикатимуть у всіх регіонах: українців попередили про графіки на 28 січня

20:18

У Києві викрито міжнародну мережу кол-центрів: підозрювані ошукали тисячі громадян Туреччини та ЄС

20:14

Коли для Києва відновлять графіки відключень світла та якими вони будуть – КМВАВідео

20:10

Життя трьох знаків зодіаку круто зміниться - кому 2026 рік подарує щастяВідео

19:43

Магазинний більше купувати не будете: рецепт домашнього майонезу за 1 хвилину

Реклама
19:39

Чи є загроза тотального блекауту: українцям пояснили, до чого готуватися

19:36

Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

19:10

Коли в Україні подешевшає зарядка електромобілівПогляд

18:49

"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

18:36

Розрито секрет найдивнішої ікони в Україні - як вона виглядає та до чого там рибаВідео

18:32

Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва

18:30

Як сказати українською "когда я ем, я глух и нем" - два правильні варіантиВідео

17:56

Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні

17:54

Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

17:50

"Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти