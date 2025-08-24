Рус
За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера Херсону

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2025, 18:07оновлено 24 серпня, 18:46
Росіяни ще у квітні 2022 року взяли у полон колишнього мера Херсону Володимира Миколаєнка.
Владимир Николаенко
Володимира Миколаєнка звільнили з полону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, з відкритих джерел

Україна повернула з російського полону колишнього мера Херсону Володимира Миколаєнка, якого росіяни незаконно позбавили волі ще у 2022 році, коли захопили Херсон. Володимир Миколаєнко до останнього залишався вірним Україні та не перейшов на бік ворога навіть під тиском. Звістку про його повернення підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У російському полоні Володимир Миколаєнко пробув цілих три роки.

"Він провів у російській неволі понад три роки тільки за те, що завжди залишався відданим Україні й не зрадив своїх переконань. Володимире Васильовичу, вітаю вдома — на вільній землі! Дякую всім, хто працює над тим, щоб кожен українець повернувся з російського полону. Володимире Васильовичу, щиро радію, що ви знову на рідній землі", - написав Прокудін.

Дивіться відео зі звільненим з полону колишнім мером Херсону Володимиром Миколаєнком:

Владимир Николаенко
Володимира Миколаєнка звільнили з полону / фото: скріншот

Сам же колишній мер Херсону вдячний всім, хто боровся за його повернення додому. Він радіє навіть тому, що вперше зміг побачити на власні очі українську землі та українські дерева.

"Я окрім бетонного покриття за останні роки нічого не бачив. Я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, яка ж дата буде мого другого Дня народження, але так гарно співпало, що другий мій День народження саме 24 серпня. Завтра у моєї матусі День народження - 91 рік. Я її дуже люблю", - каже Миколаєнко.

Він постійно хвилювався за своїх рідних, за маму. Він знав, що її здоров'я різко погіршилось після того, як він потрапив у полон.

"Я пишаюся своєю родиною! У мене донька - військова. Я пишаюся тим, що вона допомагає виборювати та повертати нашу незалежність. Я пишаюсь навіть цими дівчатами та хлопцями, які сьогодні нас зустрічали, які переймались тим, щоб витягнути нас із цього полону", - сказав колишній мер Херсону.

Дивіться відео зі звільненим з полону колишнім мером Херсону Володимиром Миколаєнком:

Владимир Николаенко
Володимира Миколаєнка звільнили з полону / фото: скріншот

Варто зазначити, що у російському полоні Володимир Миколаєнко пережив багато чого. Про це свідчить навіть стан, у якому він повернувся на рідну землю. Ворожий полон змінив Володимира до невпізнаваності.

Владимир Николаенко
Володимир Миколаєнко / фото: Главред

Володимир Миколаєнко - що про нього відомо

Володимир Миколаєнко був мером Херсону з 2014 до 2020 року. Він мав чітку проукраїнську позицію, тому під час окупації місцеві колаборанти погрожували колишньому меру.

18 квітня 2022 року російські військові викрали Володимира Миколаєнка. Довгий час про нього не було жодної інформації. Згодом представники Міжнародного комітету Червоного Хреста підтвердили, що Миколаєнко перебуває у російському полоні.

Племінниця Володимира Ганна Коршун-Самчук розповідала, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але він попросив окупантів, щоб замість нього звільнили співкамерника, який був у важкому стані - у нього на нозі була гангрена.

Відтоді Володимира Миколаєнка не включали до списків на обмін. Його утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області. Там він перебував у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги.

Обмін полоненими - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, в День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 осіб. Серед військових, які повернулися з полону, є представники майже всіх сил оборони - десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, підрозділів ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Також було звільнено вісім цивільних. Серед них - журналіст агентства УНІАН Дмитро Хілюк. Його разом з батьком російські окупанти викрали на початку березня прямо на вулиці в селі Козаровичі Київської області, де проживала сім'я. Після звільнення Київщини Силами оборони України з'ясувалося, що батька Дмитра - літнього чоловіка - окупанти відпустили. А журналіста, разом з іншими ув'язненими, вивезли на територію Білорусі, а звідти - до Росії.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося звільнити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

