Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

Віталій Кірсанов
5 вересня 2025, 16:53
Після 27 лютого, коли стало зрозуміло, що бліцкриг армії РФ провалився, росіяни стали дуже агресивними.
Дмитро Хилюк розповів про перші дні окупації свого села
Дмитро Хилюк розповів про перші дні окупації свого села / Колаж: Главред, фото: ТК Володимир Зеленський, КШППВ

Що сказав Дмитро Хилюк:

  • Окупація села Козаровичі в Київській області почалася 25 лютого
  • До 27 лютого росіяни з'являлися в селі невеликими групами
  • Росіяни ходили по домівках, грабували їх, мародерствували

Російські війська в перші ж дні повномасштабного вторгнення увійшли в село Козаровичі Київської області. Спершу вони поводилися спокійно, проте вже після 27 лютого, зрозумівши, що бліцкриг провалився, стали дуже агресивними. Про це на чаті в Главреді розповів мешканець села Козаровичі, журналіст, звільнений із російського полону, Дмитро Хилюк.

Окупація села Козаровичі на Київщині почалася 25 лютого, згадує Дмитро Хилюк.

"Зранку я почув гул вантажних автомобілів, і було зрозуміло, що трасою Київ-Чорнобиль рухається колона техніки. Це було приблизно за два кілометри від мого будинку, тому я взяв велосипед і поїхав подивитися, що там відбувається. Коли я побачив колону російської військової техніки, яка йшла в напрямку Києва і була позначена латинською літерою "V", зрозумів: чобіт окупанта ступив на нашу землю", - розповідає Хилюк.

За його словами, 25 лютого росіяни заїхали в Козаровичі, проїхали через село і розташувалися на полі поблизу Київського моря, організувавши там табір.

"До 27 лютого вони з'являлися в селі невеликими групами, не були агресивними, ходили по домівках і просили поїсти, бо, як вони говорили, їжа, тобто пайки, у них уже закінчилася. Також вони просили взуття і шкарпетки. Наголошую - просили, не було жодної агресії. Так само росіяни заходили і до нас додому. Прийшли і пішли. Тому до 27 лютого росіяни поводилися з місцевими жителями досить мирно", - каже він.

Однак після 27 лютого, коли стало зрозуміло, що бліцкриг провалився, і параду російських військ у Києві не буде, все змінилося.

"Росіяни стали агресивними. Вони перемістили свою техніку безпосередньо в село, ходили по домівках, грабували їх, мародерствували, відбирали те, що їм було потрібно, насамперед бензинові електростанції, ліхтарики, їжу. Як розповідав інший полонений із нашого села, забрали навіть розпочату пляшку вина з холодильника", - каже Хилюк.

Обмін військовополоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 серпня Україна і Росія провели новий обмін полоненими - стало відомо, хто повернувся додому. Україна і РФ здійснили обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися десятки українських військових і цивільних, які перебували в неволі з 2022 року.

Зокрема, повідомлялося, що кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону. Після повернення Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні. У полоні в Дмитра Хилюка погіршився стан здоров'я. Він уперше зміг поговорити з батьками.

Також із російського полону звільнили ексмера Херсона. Росіяни ще у квітні 2022 року взяли в полон колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. У полоні він змінився до невпізнання.

Про персону: Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк - український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

