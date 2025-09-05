Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

Що сказав Дмитро Хилюк:
- Окупація села Козаровичі в Київській області почалася 25 лютого
- До 27 лютого росіяни з'являлися в селі невеликими групами
- Росіяни ходили по домівках, грабували їх, мародерствували
Російські війська в перші ж дні повномасштабного вторгнення увійшли в село Козаровичі Київської області. Спершу вони поводилися спокійно, проте вже після 27 лютого, зрозумівши, що бліцкриг провалився, стали дуже агресивними. Про це на чаті в Главреді розповів мешканець села Козаровичі, журналіст, звільнений із російського полону, Дмитро Хилюк.
Окупація села Козаровичі на Київщині почалася 25 лютого, згадує Дмитро Хилюк.
"Зранку я почув гул вантажних автомобілів, і було зрозуміло, що трасою Київ-Чорнобиль рухається колона техніки. Це було приблизно за два кілометри від мого будинку, тому я взяв велосипед і поїхав подивитися, що там відбувається. Коли я побачив колону російської військової техніки, яка йшла в напрямку Києва і була позначена латинською літерою "V", зрозумів: чобіт окупанта ступив на нашу землю", - розповідає Хилюк.
За його словами, 25 лютого росіяни заїхали в Козаровичі, проїхали через село і розташувалися на полі поблизу Київського моря, організувавши там табір.
"До 27 лютого вони з'являлися в селі невеликими групами, не були агресивними, ходили по домівках і просили поїсти, бо, як вони говорили, їжа, тобто пайки, у них уже закінчилася. Також вони просили взуття і шкарпетки. Наголошую - просили, не було жодної агресії. Так само росіяни заходили і до нас додому. Прийшли і пішли. Тому до 27 лютого росіяни поводилися з місцевими жителями досить мирно", - каже він.
Однак після 27 лютого, коли стало зрозуміло, що бліцкриг провалився, і параду російських військ у Києві не буде, все змінилося.
"Росіяни стали агресивними. Вони перемістили свою техніку безпосередньо в село, ходили по домівках, грабували їх, мародерствували, відбирали те, що їм було потрібно, насамперед бензинові електростанції, ліхтарики, їжу. Як розповідав інший полонений із нашого села, забрали навіть розпочату пляшку вина з холодильника", - каже Хилюк.
Обмін військовополоненими - останні новини
Як повідомляв Главред, 24 серпня Україна і Росія провели новий обмін полоненими - стало відомо, хто повернувся додому. Україна і РФ здійснили обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися десятки українських військових і цивільних, які перебували в неволі з 2022 року.
Зокрема, повідомлялося, що кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону. Після повернення Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні. У полоні в Дмитра Хилюка погіршився стан здоров'я. Він уперше зміг поговорити з батьками.
Також із російського полону звільнили ексмера Херсона. Росіяни ще у квітні 2022 року взяли в полон колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. У полоні він змінився до невпізнання.
Читайте також:
- За три роки змінився до невпізнання: з російського полону звільнили ексмера Херсона
- Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні
- Із перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полон
Про персону: Дмитро Хилюк
Дмитро Хилюк - український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред