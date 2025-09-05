Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

Після 27 лютого, коли стало зрозуміло, що бліцкриг армії РФ провалився, росіяни стали дуже агресивними.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-v-pervye-dni-okkupacii-prosili-u-nas-noski-a-potom-krali-edu-hilyuk-10695614.html Посилання скопійоване

Дмитро Хилюк розповів про перші дні окупації свого села / Колаж: Главред, фото: ТК Володимир Зеленський, КШППВ

Що сказав Дмитро Хилюк:

Окупація села Козаровичі в Київській області почалася 25 лютого

До 27 лютого росіяни з'являлися в селі невеликими групами

Росіяни ходили по домівках, грабували їх, мародерствували

Російські війська в перші ж дні повномасштабного вторгнення увійшли в село Козаровичі Київської області. Спершу вони поводилися спокійно, проте вже після 27 лютого, зрозумівши, що бліцкриг провалився, стали дуже агресивними. Про це на чаті в Главреді розповів мешканець села Козаровичі, журналіст, звільнений із російського полону, Дмитро Хилюк.

Окупація села Козаровичі на Київщині почалася 25 лютого, згадує Дмитро Хилюк.

відео дня

"Зранку я почув гул вантажних автомобілів, і було зрозуміло, що трасою Київ-Чорнобиль рухається колона техніки. Це було приблизно за два кілометри від мого будинку, тому я взяв велосипед і поїхав подивитися, що там відбувається. Коли я побачив колону російської військової техніки, яка йшла в напрямку Києва і була позначена латинською літерою "V", зрозумів: чобіт окупанта ступив на нашу землю", - розповідає Хилюк.

За його словами, 25 лютого росіяни заїхали в Козаровичі, проїхали через село і розташувалися на полі поблизу Київського моря, організувавши там табір.

"До 27 лютого вони з'являлися в селі невеликими групами, не були агресивними, ходили по домівках і просили поїсти, бо, як вони говорили, їжа, тобто пайки, у них уже закінчилася. Також вони просили взуття і шкарпетки. Наголошую - просили, не було жодної агресії. Так само росіяни заходили і до нас додому. Прийшли і пішли. Тому до 27 лютого росіяни поводилися з місцевими жителями досить мирно", - каже він.

Однак після 27 лютого, коли стало зрозуміло, що бліцкриг провалився, і параду російських військ у Києві не буде, все змінилося.

"Росіяни стали агресивними. Вони перемістили свою техніку безпосередньо в село, ходили по домівках, грабували їх, мародерствували, відбирали те, що їм було потрібно, насамперед бензинові електростанції, ліхтарики, їжу. Як розповідав інший полонений із нашого села, забрали навіть розпочату пляшку вина з холодильника", - каже Хилюк.

Обмін військовополоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 серпня Україна і Росія провели новий обмін полоненими - стало відомо, хто повернувся додому. Україна і РФ здійснили обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися десятки українських військових і цивільних, які перебували в неволі з 2022 року.

Зокрема, повідомлялося, що кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону. Після повернення Хилюк розповів про те, що відбувалося в полоні. У полоні в Дмитра Хилюка погіршився стан здоров'я. Він уперше зміг поговорити з батьками.

Також із російського полону звільнили ексмера Херсона. Росіяни ще у квітні 2022 року взяли в полон колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. У полоні він змінився до невпізнання.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк - український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред