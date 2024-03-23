Скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях: в ЗСУ оприлюднили шокуючі дані

Процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

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Менше половини працівників ТЦК є учасниками бойових дій / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Менше половини військовослужбовців, які працюють у ТЦК, брали участь у бойових діях. Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, опублікувавши офіційну відповідь на її запит від начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Згідно з офіційними даними Збройних сил України, лише 46,2% від загальної кількості працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є учасниками бойових дій.

Офіційна відповідь на запит щодо кількості учасників бойових дій в ТЦК / Фото: facebook.com/Tretyakova Galina

Третьякова також оприлюднила інформацію про кількість військових пенсіонерів віком до 60 років, які повернулися на військову службу після оголошення воєнного стану. Таких військових в Україні лише 5 410.

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"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 – в ЗСУ", - написала народна депутатка.

Решта військових пенсіонерів отримують пенсію за вислугу років відповідно до закону.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, щорічна індексація пенсій з 1 березня призвела до збільшення розмірів пенсій для військових пенсіонерів, які тепер отримують більші виплати й по інвалідності. Мінімальні виплати для інвалідів відповідно до групи зросли на 600–700 гривень, залежно від звання та причин каліцтва розміри виплат можуть бути вищими ще на 10-30%.

Також народний депутат Федір Веніславський повідомив, що відповідно до нового закону особи, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. Відновлення цього правового процесу передбачає виключення поняття "обмеженої придатності" у воєнний час з законодавства.

Як повідомляв Главред, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув поправки до законопроєкту про мобілізацію, стосовно надання відстрочки та бронювання від мобілізації. Підтримано правку 2105, яка передбачає відстрочку для аспірантів та доглядачів. Не підтримано відстрочку для окремих категорій громадян, таких як працівники НАБУ та ДБР, дипломатичний персонал, релігійні діячі та інші.

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