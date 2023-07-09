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Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України: що про нього відомо

Юлія Куришко
9 липня 2023, 08:51 оновлено 9 липня, 08:54
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Олександр Півненко став новим командувачем Нацгвардії.
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України: що про нього відомо
Олександр Півненко став командувачем Національної гвардії України / фото: ОПУ, Національна гвардія України

Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України.

Володимир Зеленський відвідав Львів, де зустрівся із командирами "Азова", які повернулись із Туреччини, передає Укрінформ.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - зазначив Зеленський.

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Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.

Крім того, глава держави нагородив українських військових державними нагородами.

Олександр Півненко: що відомо

Олександр Сергійович Півненко - український військовослужбовець, полковник 3 БрОП Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.

  • Служив в Окремому загоні спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України в Києві.
  • Брав активну участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на Сході України; від 24 лютого 2022 - у відсічі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.
  • Звільнював територію Харкова та його передмість. Утримував позиції поблизу м. Торецьк Бахмутського району Донецької області. Багато разів допомагав з евакуацією мирного населення.
  • Станом на 3 лютого 2023 року - командир 3-ї бригади оперативного призначення.
  • 8 липня 2023 року, наказом Президента України, був призначений командувачем Національної гвардії України.

Нагадаємо, що Рада призначила Клименка новим міністром внутрішніх справ України. Голова Національної поліції України Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення було ухвалено на засіданні Верховної Ради.

Новим головою Верховного суду призначено Станіслава Кравченка. За призначення Кравченка проголосували 108 з 148 суддів, 11 суддів не підтримали жодного з кандидатів на посаду голови Верховного Суду.

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