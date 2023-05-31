Скандальному ексголові Верховного Суду Князєву зменшили заставу і лишили під вартою

Князєв стверджував, що він не може заплатити заставу в 107,3 мільйона гривень.

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Князєву зменшили розмір застави / колаж: Главред, фото: НАБУ, соцмережі

Антикорупційний суд відмовився відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабара, але зменшив заставу зі 107,3 до 75 мільйонів гривень.

Адвокати просили відпустити суддю, хоча б під домашній арешт. Прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватись і впливати на слідство, передає УП.

Князєв і його адвокати стверджували, що він не може заплатити заставу в 107,3 мільйона гривень. Ця сума дорівнює його зарплаті за 35 років.

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Крім того, суддя наполягав, що взагалі не має доступу до своїх грошей, оскільки підозрює, що його рахунки арештували. Прокурор підтвердив арешт всіх рахунків і майна Князєва.

На запитання Антикорупційного суду, яким чином підозрюваний має внести заставу, якщо всі його статки арештовані, прокурор відповів, що той, за даними слідства, має "запас".

Колишній керівник ВС стверджує, що взагалі голосував проти рішення, за яке нібито передавали хабар. Він каже, що був незгодний з рішенням, мав окрему думку, однак не встиг її виписати і зареєструвати через затримання.

Князєв заявляв окрему думку на нараді суддів, таємниця якої захищена законом. Тому докази цього захист показав Антикорупційному суду у закритій частині засідання, без преси.

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що "погорілий" на величезному хабарі суддя Князєв затриманий 16 травня. САП разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України".

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозру. Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВС Князєву і достроково позбавив його статусу голови суду.

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва. Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

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