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Суд залишив митрополита Павла під домашнім арештом: він рознився в залі суду

Ангеліна Підвисоцька
21 квітня 2023, 18:48 оновлено 21 квітня, 19:32
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Пропутінський митрополит УПЦ МП почав скаржитися на стан здоров'я та умови проживання.
митрополит Павло
Суд відправив Пашу-Мерседеса під домашній арешт / Колаж фото СБУ, скріншот з відео Главреду

Колишній настоятель Києво-Печерської Лаври пропутінський митрополит Павло (відомий як "Паша-Мерседес") буде під домашнім арештом мінімум до 30 травня. Так вирішив Київський апеляційний суд, який виніс нове рішення у справі митрополита. Про це повідомляє кореспондент Главреду.

Промосковський митрополит також зобов'язаний носити електронний браслет, попри те, що його адвокати вимагали скасувати запобіжний захід.

Митрополит Павло прямо на суді почав скаржитися нібито на дуже поганий стан здоров'я. Також він "засмучений" тим, що йому доводиться жити у великому будинку в Воронькові Київської області, де він і прописаний.

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"Я живу у Воронькові. Ось мені дзвонять, що у мене розряджається браслет. Чим його заряджати? Світла немає. А про зв'язок можна не говорити взагалі", - скаржиться митрополит.

митрополит Павло
Суд відправив Пашу-Мерседеса під домашній арешт / скріншот з відео

Також його адвокати стверджували, що такий запобіжний захід "найважчий", адже у "Паші-Мерседеса" немає можливості проводити богослужіння, а це нібито порушує його право на віросповідання.

Після оголошення остаточного рішення суду, митрополит Павло подарував суддям і прокурору великодні яйця.

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до його будинку. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

Інші новини:

війна в Україні УПЦ МП Митрополит Павло вторгнення Росії
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