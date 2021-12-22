Скандал в інфекціонці Миколаєва: головлікаря Федорову, яка просила кисень і гроші, звільнили

Світлана Федорова звільнена з посади головлікаря Миколаївської інфекційної лікарні / Фото nikvesti.com

У Миколаєві звільнили з посади головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлану Федорову. Вона займала цю посаду з липня 2020 року.

Як повідомляє місцеве видання НикВести, за її звільнення у вівторок, 21 грудня, на засіданні обласної ради проголосували 42 депутати.

Перед голосуванням за відсторонення Федорової її критикували колеги. Головлікар ЛШМД Олександр Дем'янов заявив, що вона нібито конфліктує з меценатами. Керівник Центру екстреної медичної допомоги Андрій Самойлов заявив, що в обласній "інфекціонці" закривають ворота перед швидкими.

Сама Федорова виступила з трибуни і назвала ситуацію "політичним замовленням". За її словами, висновки комісії, які нібито і послужили офіційною причиною для її звільнення, не містять "жодної цифри", там "лише загальні фрази".

"Зараз відбувається політичне замовлення. Щодо висновків комісії МОЗ. Це не була офіційна комісія - жодного висновку з цифрами, паперами, жодної історії хвороби не було оглянуто. Вони дві години побігали по лікарні, жодної цифри, загальні фрази лише", - сказала Федорова.

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Лікарка додала, що запросила до медзакладу міжнародну організацію, яка впродовж трьох днів проводила його повний аудит.

"Як виявилося, наш стаціонар відповідає не лише ліцензійним вимогам, а й міжнародним. Вимогам відповідають абсолютно всі відділення стаціонару. Робота також організована за міжнародними вимогами. Крім того, Комісія дійшла висновку, що це нонсенс, що лікарня за два роки змогла досягти таких показників", – заявила вона.

читайте такожЧерепно-мозкова травма та розхитані зуби: у Рівному побили фельдшера швидкої, який приїхав на викликЯк повідомляв Главред, раніше Федорова зверталася до президента Володимира Зеленського через ситуацію в місті з киснем для хворих на коронавірус. Вона заявила, що у медзаклад увірвалися невідомі люди, які погрожували персоналу і вимагали надати кисень пацієнту з коронавірусом з приватної лікарні.

Федорова заявляла, що місцева влада не діє щодо нестачі кисню й лише "посилає красиві звіти до Києва". Вона просила главу держави втрутитися в ситуацію.

Після інциденту в лікарню відправили комісію з Міністерства охорони здоров'я для перевірки.

Як повідомляв Главред, раніше лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк розповів, наскільки критична ситуація з киснем у лікарнях.

За його словами, жодна з кисневих точок не стоїть без діла - вони працюють на повну. При цьому є пацієнти, які потребують зволоженого кисню з системи центрального кисню.

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