"Нас скоро зітруть в порошок": у Миколаєві головлікар розповіла про те, як на лікарню напали родичі хворої на COVID-19

Миколаєві головлікар розповіла про те, як на лікарню напали / Facebook

У Миколаєві родичі тяжко хворої на COVID-19 жінки напали вночі на обласну інфекційну лікарню. Про інцидент розповіла в Facebook головній лікар Світлана Федорова.

За її словами, о 00.30 на територію лікарні увірвалася група незнайомих людей. Вони зламали шлагбаум, а потім почали вибивати двері в приймальний спокій. І з погрозами накинулися на персонал, зажадавши кисень для своєї родички.

Як виявилося, у неї рівень сатурації (насичення киснем крові) впав до 35 (при нормі від 95) і яку не можна було транспортувати, привезли нібито на приватній швидкій допомозі.

Головлікар зазначила, що поліцейські, які прибули на місце інциденту, опитали постраждалих і нападників і поїхали ‒ мовляв, не можна організувати пост поліції в лікарні для захисту медпрацівників. А ще, каже Федорова, це був далеко не перший випадок нападу на лікарів і медсестер.

Федорова звернулася до николаевцам з проханням не кидатися на медиків, інакше хворих коронавірусом скоро нікому буде рятувати.

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"Ми не відгороджуємося, як наші голова ОДА і голова облради від вас турнікетами і заслонами поліції, ми не ховаємося, ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми допустили колапс в області з киснем! Нас вперто банкрутять, і скоро зітруть в порошок. Але до останнього ми на своїй посаді. Так не вбивайте нас ще ви, люди! Ми такі ж! Ми з вами! Нас теж вбиває влада, не уподібнюйтеся їм, будь ласка!", - закликала головлікар.

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Нагадаємо, раніше волонтер і засновник благодійного фонду" Корпорація " монстрів Катерина Ножевнікова розповіла на своїй сторінці в Facebook про те, що люди витрачають шалені гроші, щоб потрапити в стіни медзакладу з надією на порятунок, але і це не допомагає, адже ліжка майже закінчилися.

"У нас реально пекло. Дзвінки шквалом вже. Місць майже немає - на все місто трохи більше 20, в ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть тільки середню тяжкість. Реанімаційні місця - катастрофа. Черги вже і в стаціонарах і вдома лежать реанімаційні", - пише волонтер.