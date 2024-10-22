Скандал з інвалідністю для прокурорів: Зеленський розкритикував роботу двох міністрів

Президент заявив про необхідність провести аудит пенсій та інших нарахувань посадовцям.

https://glavred.net/ukraine/skandal-s-invalidnostyu-dlya-prokurorov-zelenskiy-raskritikoval-rabotu-dvuh-ministrov-10607726.html Посилання скопійоване

Зеленський розкритикував роботу двох міністрів / Колаж: Главред, фото: Денис Шмигаль, ОП

Президент України Володимир Зеленський незадоволений роботою двох міністрів щодо ситуації через інвалідність для прокурорів. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Мова йде про міністра про міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністра соцполітики Оксани Жолнович.

"Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що в Україні має бути персональна відповідальність та кадрові рішення через ситуацію зі скандалами щодо МСЕК.

Планується проведення аудиту пенсій та інших нарахувань усім посадовцям з "інвалідністю".

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Після розголосу та початку службового розслідування хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився за власним бажаннями. Наказ був підписаний генпрокурором України.

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та анонсував кадрові рішення. Він наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах має бути політична відповідальність Генерального прокурора.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред