УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скадовськ здригнувся від потужних вибухів: зруйновано будинок, постраждала дитина

6 липня 2022, 21:09

Вибуховою хвилею був пошкоджений житловий будинок - зруйновані дах зі стіною, вибиті всі вікна.

вибухи в Херсоні
У Скадовську прогриміли вибухи / суспільне херсон

Сьогодні ввечері в окупованому росіянами Скадовську пролунали надпотужні вибухи. Відомо, що в результаті загинула одна людина, а постраждало четверо, в тому числі й дитина, повідомляє Суспільне.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався за допомогою", - сказав голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

Чиновник уточнив, що вибуховою хвилею був пошкоджений житловий будинок - зруйновані дах зі стіною, вибиті всі вікна.

За словами місцевих жителів міста, три ракети летіло в сторону Скадовська. Потім була чутна низка вибухів, у повітрі з'явилися клубки диму від розірваних ракет. Після цього пролунали два гучних вибухи і пішов дим ізі сторони міста і за містом.

Раніше повідомлялося, що українські військові знаходяться в радіусі снайперської дії Чорнобаївки. Вони активно готуються до потужного контрнаступу на Херсонщині.

Однак раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна станом на цей час навряд чи готова відбити окупований Херсон незважаючи на те, що ЗСУ знаходяться досить близько до міста – в 17 кілометрах. Для того, щоб відбити у загарбників обласний центр, потрібно сформувати необхідні резерви, а перед цим – отримати достатньо озброєння.

Читайте також:

Новини Херсона онлайн

Скадовськ військова агресія РФ новини України вибух
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:12

"Зупиніться! 2.0": Янукович виліз і знову зажадав не воювати "до останнього українця"

21:09

Скадовськ здригнувся від потужних вибухів: зруйновано будинок, постраждала дитинаВідео

20:57

Зеленський назвав ключову умову завершення війни в УкраїніВідео

20:36

У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі Путіна на саміті G20Відео

20:35

Вулицями "плавають" машини, переходи під водою: потужна злива паралізував КиївВідео

Реклама
20:30

Російський потяг у вогні котиться в прірву: Арестович спрогнозував, що чекає окупантів у боях з ЗСУВідео

20:27

"Без голови, без ніг, без тулуба": окупанти в істериці від колосальних втрат в УкраїніВідео

20:25

Спалили рідну хату, згубили всю сім'ю: на Одещині російська ракета позбавила жінку мами, батька і брата

20:15

Гороскоп на завтра 7 липня 2022: Дівам - везіння, Терезам - важливі новини, Стрільцям - вдалі збігиВідео

19:59

Зі святом Івана Купала - листівки, привітання та картинки

19:53

Будуть притягувати гроші магнітом: 3 знака зодіаку, котрим посміхнеться велика удача в липніВідео

19:52

"Це лише початок": експерт назвав причину та строки військового "колапсу" в РосіїВідео

19:51

Зламали плани Путіна: в ОП розповіли про "жахливі" втрати РФ після ударів HIMARSВідео

19:49

Трансгендерний актор Елліот Пейдж похвалився новим фото на паспорт

19:40

В України з'явився шанс на проведення Євробачення-2023

19:32

"Для нас танцює Тіна Канделакі": Собчак зняла на відео танець живота

19:10

У Держдумі відзначилися черговим перлом: налякали США захопленням одного зі штатів

18:56

Окупанти нарвалися на відповідь під Слов'янськом: ЗСУ відбили штурм, у ворога втратиВідео

18:41

64-річна Мішель Пфайффер показала обличчя без макіяжу і ретуші: "Щаслива, щаслива я"

18:37

Сталевий кулак для ЗСУ: у ФРН вимагають передати Україні 200 потужних БТРВідео

Реклама
18:37

У Росії все піддається дресируваннюПогляд

18:29

Астролог розповіла, які зміни чекають кожен знак Зодіаку на Івана КупалаВідео

18:29

"Злив" розмови Путіна з Макроном: у МЗС України різко відреагували на істерику ЛавроваВідео

18:24

"Нехай під бомби йдуть сини Лукавого": білоруські матері влаштували яскраву антивоєнну акціюВідео

18:01

Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки: Шольц назвав умовуВідео

17:58

У Зеленського жорстко відповіли на заяву спікера Держдуми щодо поїздок в "ЛДНР"Відео

17:28

"Та ви там нікому не потрібні": футболіста збірної Росії зганьбили через УкраїнуВідео

17:27

Лавров в істериці через опубліковану Францією розмову з Путіним: "нам не соромно"Відео

17:27

Ні дня без скандалу: 4 знака зодіаку - чоловіки з поганим характеромВідео

17:23

Зеленський пояснив скандал з довідками для військовозобов'язаних і назвав причинуВідео

17:04

Брітні Спірс без бюстгальтера показала, як проводить медовий місяць з молодим чоловікомВідео

17:03

"Потрясе знатно": астролог назвала дату потужного загострення війни з Росією і початок нової бійніВідео

16:42

Подробиці потужних вибухів у Херсоні: знищено склади окупантів РФВідео

16:27

Дзеркальна дата 07.07: що потрібно робити для привернення удачі

16:26

"Мочимо все на своєму шляху": ЗСУ знищили окупанта, який хвалився вбивствами цивільних в УкраїніВідео

16:23

"Людей немає, що взимку їсти будемо": у Криму скаржаться на катастрофічно провальний сезонВідео

16:21

Перелом і перемога у війні: у Зеленського назвали ключові факториВідео

16:20

Кримський міст треба взяти під приціл: військовий експерт назвав передумови повернення Криму

16:12

Бурак Озчівіт і його дружина стануть батьками вдруге

15:56

РФ "анонсувала" застосування хімічної зброї: які міста під серйозною загрозоюВідео

Реклама
15:54

Аномальної спеки вже не буде в Україні: синоптики попередили про потужні зливи і грози вліткуВідео

15:49

Наказ скасовано: Залужний поставив крапку в скандалі з довідками для військовозобов'язанихВідео

15:48

Поліція забрала у Медведчука літак з вертольотом і віддала ЗСУВідео

15:41

Івана Купала 2022: як правильно сплести вінок, який принесе удачу

15:35

Лорак на межі банкрутства: у Росії розповіли, що стало з компанією співачки

15:33

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

15:18

Макс Барських і Оля Полякова вогненно заспівали і станцювали в київському метроВідео

15:13

У Херсоні пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа на складі пластмаси: подробиціВідео

15:03

Не Миколаїв: Кім розповів, яке місто України армія РФ може атакувати наступнимВідео

15:02

"Поки Путін не зупинить": кадирівці уже намірилися "брати" БерлінВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти