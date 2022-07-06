Скадовськ здригнувся від потужних вибухів: зруйновано будинок, постраждала дитина

У Скадовську прогриміли вибухи / суспільне херсон

Сьогодні ввечері в окупованому росіянами Скадовську пролунали надпотужні вибухи. Відомо, що в результаті загинула одна людина, а постраждало четверо, в тому числі й дитина, повідомляє Суспільне.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався за допомогою", - сказав голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

Чиновник уточнив, що вибуховою хвилею був пошкоджений житловий будинок - зруйновані дах зі стіною, вибиті всі вікна.

За словами місцевих жителів міста, три ракети летіло в сторону Скадовська. Потім була чутна низка вибухів, у повітрі з'явилися клубки диму від розірваних ракет. Після цього пролунали два гучних вибухи і пішов дим ізі сторони міста і за містом.

Раніше повідомлялося, що українські військові знаходяться в радіусі снайперської дії Чорнобаївки. Вони активно готуються до потужного контрнаступу на Херсонщині.

Однак раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна станом на цей час навряд чи готова відбити окупований Херсон незважаючи на те, що ЗСУ знаходяться досить близько до міста – в 17 кілометрах. Для того, щоб відбити у загарбників обласний центр, потрібно сформувати необхідні резерви, а перед цим – отримати достатньо озброєння.

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