Подробиці потужних вибухів у Херсоні: знищено склади окупантів РФ

У районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів, підкреслив Сергій Хлань.
У середу, 6 липня, в окупованому РФ Херсон вибухнули склади російських військових. Раніше публікувалися кадри потужної пожежі в промзоні.
В результаті були знищені місця зберігання матеріальних ресурсів окупантів РФ, розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в Facebook.
"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав Хлань.
Також він додав, що подробиці знищення складів опублікують пізніше.
Додамо, що в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому помітна сильна пожежа.
Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому росіянами Херсоні пролунали вибухи, над містом піднімається дим.
Згідно з повідомленнями очевидців, вибух прогримів в районі залізничного вокзалу.
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