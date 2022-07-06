Подробиці потужних вибухів у Херсоні: знищено склади окупантів РФ

Пожежа в Херсоні / скріншот

У середу, 6 липня, в окупованому РФ Херсон вибухнули склади російських військових. Раніше публікувалися кадри потужної пожежі в промзоні.

В результаті були знищені місця зберігання матеріальних ресурсів окупантів РФ, розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в Facebook.

"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав Хлань.

Також він додав, що подробиці знищення складів опублікують пізніше.

Додамо, що в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому помітна сильна пожежа.

Раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому росіянами Херсоні пролунали вибухи, над містом піднімається дим.

Згідно з повідомленнями очевидців, вибух прогримів в районі залізничного вокзалу.

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