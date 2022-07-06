У Херсоні пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа на складі пластмаси: подробиці

У Херсоні пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу/ Суспільне Херсон

У тимчасово окупованому росіянами Херсоні пролунали вибухи, над містом підіймається дим.

Про це повідомляють у соцмережах, а також Суспільне Херсон. Кореспонденти оприлюднили у своєму Telegram-каналі фото, на якому видно стовп диму.

Зазначається, що, згідно з повідомленнями очевидців, вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.

За попередньою інформацією, горить склад пластмаси. Проте причини загоряння поки що не уточнюються. Але місцеві жителі у соцмережах пишуть, що перед тим, як спалахнув вогонь, був "приліт".

Також з’явилася інформація про вибухи в окупованому Скадовську. За попередньою інформацією, могла бути знищена російська військова база.

Раніше повідомлялося, що українські військові перебувають у радіусі снайперської дії Чорнобаївки. Вони активно готуються до потужного контрнаступу на Херсонщині.

Проте раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна станом на цей час навряд чи готова відбити окупований Херсон, незважаючи на те, що ЗСУ перебувають досить близько до міста – за 17 кілометрів. Для того, щоб відбити у загарбників обласний центр, потрібно сформувати необхідні резерви, а перед цим – отримати достатньо озброєння.

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