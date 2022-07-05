Україна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини

Україна ще не готова звільнити Херсон – Жданов/ Генштаб ЗСУ, Главред, Суспільне

Україна станом на цей час навряд чи готова повернути під свій контроль окупований росіянами Херсон, незважаючи на те, що ЗСУ перебувають досить близько до міста – за 17 кілометрів.

Для того, щоб відбити у загарбників обласний центр, потрібно сформувати необхідні резерви, а перед цим – отримати достатньо озброєння. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.

"Навряд чи Україна сьогодні готова до звільнення Херсона. Нам треба отримати техніку, сформувати необхідні резерви, тоді ми будемо готові для його звільнення", – зазначає військовий експерт.

Проте українські війська зараз можуть просуватися вперед і готувати собі плацдарм для майбутнього великого контрнаступу.

"Хоча якщо є можливість просуватися вперед – в Генштабі може бути прийняте рішення саме просуватися: поліпшувати наші позиції та створювати майданчики для майбутнього формування ударних угруповань на цих напрямках", – пояснив Жданов.

Раніше видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки повідомляло, що передові підрозділи ЗСУ перебувають в кілометрі від перших передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими.

Нагадаємо, у Херсонській області набирає обертів партизанський опір. Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

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