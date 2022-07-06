Мило по 300 грн, шампунь по 600 грн: у Херсоні показали космічні ціни на товари першої необхідності

Шампунь, за який в Херсоні необхідно віддати 600 грн, в Україні коштує до 100 грн.
У Херсоні ціни на речі першої необхідності досягли космічних сум. Тепер, аби придбати звичайний шампунь для волосся, необхідно віддати понад 600 грн. Про це повідомляють у Telegram-каналі Новини Миколаєва.
Жителі окупованого міста показали ціни на товари у місцевих магазинах. Так, наприклад "дорогий" шампунь у Херсоні насправді коштує до 100 грн в Україні.
Гель для душу, який в Україні коштує 90-110 грн, в окупованому Херсоні купити можна мінімум за 450 грн.
Один із місцевих журналістів повідомив, що ціна за упаковку мила з п'яти шматків становить понад 330 грн. У магазинах ціни вказані як у гривнях, так і у російських рублях.
"Відчуваю, що скоро буду оголошувати збір коштів аби наші волонтери могли помитись", - написав чоловік.
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Раніше видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки повідомляло, що передові підрозділи ЗСУ перебувають в кілометрі від перших передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими.
Нагадаємо, у Херсонській області набирає обертів партизанський опір. Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.
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