Мило по 300 грн, шампунь по 600 грн: у Херсоні показали космічні ціни на товари першої необхідності

У Херсоні окупанти підвищили ціни на товари першої необхідності / Суспільне, Костянтин Риженко

У Херсоні ціни на речі першої необхідності досягли космічних сум. Тепер, аби придбати звичайний шампунь для волосся, необхідно віддати понад 600 грн. Про це повідомляють у Telegram-каналі Новини Миколаєва.

Жителі окупованого міста показали ціни на товари у місцевих магазинах. Так, наприклад "дорогий" шампунь у Херсоні насправді коштує до 100 грн в Україні.

Гель для душу, який в Україні коштує 90-110 грн, в окупованому Херсоні купити можна мінімум за 450 грн.

Ціни на гель для душу у Херсоні / Костянтин Риженко

Ціни на шампунь у Херсоні / Костянтин Риженко

Один із місцевих журналістів повідомив, що ціна за упаковку мила з п'яти шматків становить понад 330 грн. У магазинах ціни вказані як у гривнях, так і у російських рублях.

"Відчуваю, що скоро буду оголошувати збір коштів аби наші волонтери могли помитись", - написав чоловік.

Ціни на пачку мила у Херсоні / Костянтин Риженко

читайте такожУкраїна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини

Раніше видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки повідомляло, що передові підрозділи ЗСУ перебувають в кілометрі від перших передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими.

Нагадаємо, у Херсонській області набирає обертів партизанський опір. Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини: