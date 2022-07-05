"Наступні тижні будуть цікавіші": ЗСУ готуються до контрнаступу на Херсонщині

Українські військові готуються до контрнаступу на Херсонщині / Генштаб ВСУ, Суспильне

Українські військові перебувають у радіусі снайперської дії Чорнобаївки. Вони активно готуються до потужного контрнаступу на Херсонщині. Про це заявив офіцер військової розвідки, повідомляє The Economist.

Він зазначив, що "наступні тиждень-два будуть ще цікавішими", однак те, що відбувається зараз, не схоже на повноцінний контрнаступ. Солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів та особового складу. Нині південне угрупування не має переваги у співвідношенні три до одного, як рекомендують стратеги для успішного наступу.

Ситуація зміниться одразу після того, як на південному напрямку з'явиться більше західної зброї. Нині там є лише декілька гаубиць М777.

Повідомляється, що російські окупанти побудували під землею укріпленні бункери та під час українського наступу повертаютьс у більшій кількості.

"Десять солдат миттю перетворюються на сотню. Місцеві, що не втекли від окупації, заважають не менше за супротивника. Ми не можемо стріляти по своїх", - каже військовий.

Крім того, велика частина мирних жителів зараз співпрацює з окупантами. Російські війська вербують дівчат віком від 15 років.

Однак слід зазначити, що російська армія одразу втратить підтримку мирного населення у той момент, коли українські війська зайдуть у Херсон.

"Росіяни будуть розлючені як біс і накинуться, але партизанський опір буде таким же запеклим. Місцеві жителі просто розірвуть їх", - йдеться у повідомленні. читайте такожУкраїна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини

Раніше видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки повідомляло, що передові підрозділи ЗСУ перебувають в кілометрі від перших передмість Херсона, але бої за місто будуть важкими.

Нагадаємо, у Херсонській області набирає обертів партизанський опір. Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

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Переклад: Поліна Панасенко