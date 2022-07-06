Російський потяг у вогні котиться в прірву: Арестович спрогнозував, що чекає окупантів у боях з ЗСУ

На думку Олексія Арестовича, українська армія (на відміну від російської) повільно, поступово, але впевнено, виходить на пік бойових можливостей,
Недавній жорстокі бої окупантів з ЗСУ в Луганській області показали, що російська армія балансує на межі катастрофи. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович.
"Те, що показала російська армія в Луганській області - катастрофа. Катастрофа для армії. Оскільки це складно назвати армією, то російські ЗМІ назвали це успіхом. Ці військові 90 днів брали два міста середніх розмірів [Сєвєродонецьк та Лисичанськ ‒ Главред]. З нормами просування вдесятеро разів більше", - сказав він.
На думку Арестовича, українська армія повільно, але вірно, виходить на пік своїх можливостей, в той час як російські окупанти свій пік вже минули кілька тижнів тому.
"Путінська армія вийшла на пік своїх можливостей три тижні тому. І тут приїхало всього чотири HIMARS'А і все поламали. Ми тільки готуємося до виходу на пік можливостей. Озброєння надходить, особовий склад закінчує підготовку. Нові резервісти її розпочали. Якщо на початку літа стояло питання про можливості і кількість передачі нам важкого західного озброєння, то зараз цей поїзд вже набрав хід. І його не зупинити. Рішення були прийняті і реалізуються. Дуже скоро він перетнеться з палаючим поїздом російської військової машини, яка котиться в прірву", ‒ підсумував він.
читайте такожЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію в Росії – Арестович
Нагадаємо, раніше Олексій Арестович пояснював, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька. Він заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації була успішною військовою операцією.
Також раніше радник очільника ОП підкреслив, що окупанти розгубили бойовий потенціал в останні тижні. За його словами взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України, а окупанти не в змозі далі захопити Слов'янськ і Краматорськ.
Інші новини:
- ЗСУ скоро звільнять Херсон: Арестович назвав терміни
- ЗСУ перейдуть у контрнаступ, звільнять Херсон і проведуть спецоперацію в Росії – Арестович
- "Ми знову зробили їх красиво": Арестович пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська та Сєвєродонецька